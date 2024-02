Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostały opublikowane główne założenia do projektu ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia. Projekt określa zasady i tryb postępowania w sprawie przyznawania prawa do ww. świadczenia.

Świadczenie honorowe wyjątkowo

Jak wynika z założeń do projektu ustawy, projektowana regulacja ta ma m.in. na celu zapewnienie zgodności z Konstytucją utrwalonej praktyki w zakresie przyznawania świadczenia honorowego oraz wyczerpujące unormowanie postępowania poprzedzającego przyznanie świadczenia honorowego.

Obecnie świadczenie honorowe dla 100 – latków jest przyznawane (Jako świadczenie w drodze wyjątku) przez Prezesa ZUS (i KRUS) na podstawie decyzji podjętej przez Prezesa Rady Ministrów w 1972 r. – otrzymanie tego świadczenia jest uzależnione od potwierdzenia przez każdego, kolejnego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego ww. decyzji.

Jakie są założenia projektu dot. świadczenia honorowego?

Projekt ustawy przewiduje prawo do świadczenia honorowego dla osób posiadających obywatelstwo polskie, które ukończyły 100 lat życia. Zgodnie z projektem prawo do świadczenia przysługiwać będzie na dotychczasowych zasadach: niezależnie od prawa do świadczenia emerytalno-rentowego.

W razie zbiegu u jednej osoby prawa do więcej niż jednego świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym, wypłacane byłoby tylko jedno świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat życia. W takim przypadku, w razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy emerytalno-rentowe, decyzję w sprawie świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia wydaje i świadczenie to wypłaca ZUS.

Świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat życia przysługiwałoby osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które ukończyły 100 lat życia i które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty tego świadczenia mają prawo do świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym. Ww. świadczenie byłoby przyznawane z urzędu.

Świadczenie honorowe przysługiwałoby również obywatelom polskim, którzy nie posiadają prawa do świadczeń emerytalno-rentowych. W tych przypadkach prawo do świadczenia honorowego przyznawane byłoby na wniosek.

Ważne Projekt ustawy zakłada, że świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat życia byłoby przyznawane w kwocie stałej odpowiadającej wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu ukończenia 100 lat. Świadczenie to nie podlegałoby waloryzacji i finansowane byłoby ze środków budżetu państwa (tak jak obecnie).

Świadczenie honorowe będzie wypłacane przez organ, który wypłaca osobie uprawnionej świadczenie emerytalno – rentowe, tj.:

emerytom i rencistom pobierającym świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS, osobom, które nie mają prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, oraz osobom uprawnionym do więcej niż jednego prawa do świadczenia emerytalno-rentowego – ZUS,;

emerytom i rencistom pobierającym świadczenia emerytalno-rentowe z KRUS – KRUS;

emerytom i rencistom wojskowym – wojskowy organ emerytalny;

funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej – organ emerytalny właściwy dla funkcjonariuszy oraz członków ich rodzin.

Projekt zakłada, że świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat życia będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach ogólnych Od tego świadczenie będzie także potrącana składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Przepisy przejściowe

Projekt przewiduje, że świadczenie w drodze wyjątku dla osób, które ukończyły 100 lat życia, przyznane przez Prezesa ZUS oraz Prezesa KRUS przed wejściem w życie niniejszej ustawy, przysługiwałoby w dotychczasowej wysokości i od dnia wejścia w życie ustawy stałoby się świadczeniem honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia.

Zgodnie z przepisami przejściowymi w przypadku osób, które osiągnęły wiek 100 lat przed dniem wejścia w życie j ustawy i nie uzyskały z tego tytułu świadczenia, zastosowane zostaną do nich przepisy projektowanej ustawy.

Projektowana regulacja miałaby wejść w życie w II kwartale 2024 r.

Podstawa prawna założenia do projektu ustawy projektu ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia

Oprac. Małgorzata Kozłowska na podstawie komunikatu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dostępnego na www.gov.pl