Jak prawo chroni uczucia religijne?

Religia stanowi ważną część życia wielu ludzi. Obrzędy religijne jak na przykład ślub, pogrzeb, pierwsza komunia święta odgrywają dużą rolę w polskim społeczeństwie. Każdy ma prawo uczestniczyć w publicznych wydarzeniach związanych z wyznawaną wiarą, a inni nie mogą mu tego utrudniać. Wolność wyznania wynika z konstytucji RP oraz z międzynarodowych aktów prawnych dotyczących ochrony praw i wolności człowieka.

Akty religijne

Uniemożliwianie, utrudnianie udziału w uroczystościach religijnych jest zakazane przez prawo karne. Przede wszystkim należy przytoczyć przepis art. 195 Kodeksu karnego:

§ 1.Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2. Tej samej karze podlega, kto złośliwie przeszkadza pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym.

Jak więc można zauważyć przeszkadzanie aktom religijnym może skończyć się nawet karą pozbawienia wolności do lat 2. Przepis ten obejmuje swoim zakresem modlitwy, akty nie tylko kościoła rzymskokatolickiego, ale także i innych kościołów oraz związków wyznaniowych. Chroni więc nie tylko chrześcijaństwo, ale również i inne religie (np. judaizm). Nie obejmuje jednak wszystkich istniejących na świecie religii, ale jedynie te, które mają uregulowaną sytuację prawną w Polsce.

We wskazanym wyżej przepisie prawodawca nie precyzuje jakich konkretnie aktów religijnych to unormowanie dotyczy, a więc obejmuje ono wiele różnych modlitw, obrzędów, uroczystości religijnych (np. msza święta, pogrzeb, ślub, chrzest, odmawianie różańca itp.).

Co ważne, odpowiedzialność karna zachodzi tylko wtedy, gdy akt religijny jest wykonywany publicznie. Miejsce publiczne to według wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 maja 1971 r., Rw 441/71 miejsce ogólnie dostępne. Zachowanie publiczne to zachowanie rzeczywiście możliwe do zaobserwowania przez bliżej nieokreśloną liczbę niezindywidualizowanych osób.

Pogrzeb, uroczystości żałobne

W paragrafie drugim jest nawiązanie do pogrzebu oraz czynności żałobnych. Odnosi się on więc do bardzo ważnych elementów życia, jakimi są śmierć oraz godne pożegnanie zmarłego człowieka. Dotyczy to zarówno obrzędów religijnych jak również i świeckich. Tak zatem tej samej karze (grzywny, ograniczenia wolności, pozbawienia wolności do lat 2) będzie podlegać także zakłócanie świeckiego pogrzebu (bez udziału duchownego, obrzędów religijnych). Dobrami chronionymi są tutaj szacunek do zmarłego oraz uczucia, wiara ludzi, którzy go żegnają.

Przeszkadzanie aktom religijnym może polegać na odbieraniu powagi uroczystości albo na zakłócaniu zaplanowanego jej przebiegu. Należy jednak nadmienić, iż nie każde przeszkadzanie aktom religijnych podlega odpowiedzialności karnej, ale jedynie takie, które można określić jako złośliwe. Wskazana w przepisie złośliwość odnosi się do umyślności.

W tym miejscu warto nadmienić, iż w literaturze wskazuje się, że niewłaściwe zachowanie kapłana nad grobem zmarłego w trakcie pochówku może skutkować jego odpowiedzialnością karną z art. 195 § 2 k.k.

Przykład W trakcie pogrzebu kapłan stojący nad trumną w mowie pogrzebowej wytyka błędy, przewinienia, grzechy, słabości zmarłego. Takie zachowanie może niekiedy skutkować odpowiedzialnością karną kapłana z art. 195 k.k., szczególnie wtedy gdy zarzuty te są nieprawdziwe. Taki czyn duchownego może naruszać dobra osobiste osób bliskich zmarłej osoby.

Uczucia religijne

Kolejną ważną regulacją prawną jest przepis art. 196 k.k., zgodnie z którym:

Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przytoczona regulacja wzbudza u niektórych zastrzeżenia co do tego, czy nie ogranicza wolności słowa. Jednakże Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 6 października 2015 roku, SK 54/13 uznał, że przepis ten jest zgodny z konstytucją RP, a w szczególności nie narusza zasady wolności słowa.

Ważne Przedmiotem czci religijnej jest np. modlitwa, obrzęd, a miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów to m.in. świątynia, a także miejsce pochówku.

Przykład Zdewastowanie nagrobka to czyn, który narusza zarówno art.195 kk (złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktów religijnych) jak również art.196 kk (obraza uczuć religijnych).

Zdaniem J. Sobczaka przestępstwo obrazy uczuć religijnych z art.196 k.k. można popełnić wyłącznie umyślnie z zamiarem bezpośrednim (gdy sprawca chce je popełnić). Jednakże W. Wróbel uważa, że można je popełnić z zamiarem bezpośrednim albo z zamiarem ewentualnym (gdy sprawca godzi się na popełnienie czynu zabronionego).

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2015 r., II KK 274/14 Forma artystyczna lub cel naukowy działania mającego charakter znieważający nie powodują same przez się wyłączenia odpowiedzialności karnej za obrazę uczuć religijnych bądź znieważenie publiczne przedmiotu czci religijnej. Zdaniem M. Makarskiej zachowania wykorzystujące przedmiot kultu religijnego jako element kreacji artystycznej nie będą podlegały pod art. 196 kk „o ile ze względu na formę nie zawierają elementów poniżających lub obelżywych”.

Podsumowanie

Religia jest ważną częścią życia dla wielu ludzi. Każdy ma prawo uczestniczyć w modlitwach i innych uroczystościach związanych z wyznawaną wiarą. Jeżeli ktoś będzie utrudniał, uniemożliwiał udział w tych obrzędach, może ponieść dość surową odpowiedzialność karną.

Prawo karne mocno chroni wydarzenie, jakim jest pochówek zmarłego. Dotyczy to także świeckich uroczystości pogrzebowych, ponieważ ochronie podlegają szacunek do zmarłego oraz uczucia, wyznania bliskich mu osób. Znieważenie nagrobka jest nagannym i karalnym czynem. Wytykanie słabości, przewinień zmarłego w czasie jego pochówku może niekiedy narazić duchownego na odpowiedzialność karną.

Radca prawny dr Kamil Lorek

Podstawa prawna Ustawa z dnia 06 czerwca 1997 roku kodeks karny, Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553, tj. Dz. U. 2024 r. poz. 17

