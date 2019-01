Prawie 4,6 tys. miejsc pracy w policji w 2019 r.

Liczba wszystkich wakatów w policji na koniec grudnia ubiegłego roku wyniosła prawie 4,6 tys. - poinformowała PAP Komenda Główna Policji. Jak dodano, w bieżącym roku KGP planuje przyjąć do służby około 4,5 tys. policjantów.

Ogromna liczba wakatów

Z danych przekazanych PAP przez Komendę Główną Policji wynika, że według stanu na 31 grudnia ubiegłego roku w polskiej policji służy ponad 98,7 tys. policjantów, a liczba wszystkich wakatów wynosi prawie 4,6 tys. Liczba ta dotyczy wszystkich komend i komórek organizacyjnych w policji łącznie z KGP. Natomiast w samych garnizonach policyjnych liczba wakatów wynosi prawie 4,3 tys.

Rzecznik Komendanta Głównego Policji ins. Mariusz Ciarka przypomniał w rozmowie z PAP, że od 2017 roku stan etatowy polskiej policji zwiększono o 1 tys. i wynosi obecnie 103 309, a nie jak w latach wcześniejszych 102 309.

"W trosce o poprawę bezpieczeństwa, od 2017 roku stan etatowy polskiej policji zwiększono o 1 tys. etatów. W 2017 roku 31 grudnia zatrudnionych było 98 721 policjantów. Obecnie stan zatrudnienia wynosi 98 711 i jest większy, aniżeli w latach 2010-2014 i podobny, jak w latach 2015-2017" - podał insp. Mariusz Ciarka.

Z analizy KGP wynika, że na przestrzeni ostatnich ośmiu lat, najmniej policjantów zatrudnionych było w 2012 roku (96 225), gdy liczba wakatów wynosiła aż 6 084. Z kolei najwięcej policjantów pełniło służbę w 2016 roku (99 938) liczba wakatów wynosiła wtedy najmniej - 2 371.

KGP przekonuje jednak, że chętnych do służby w policji "jest i było" dużo, a największe zainteresowanie tą służbą zanotowano w latach tzw. kryzysu światowego. "To ciekawy, ale i bardzo odpowiedzialny zawód. Żeby zostać policjantem trzeba przejść procedurę doboru, która do łatwych nie należy" - ocenił Ciarka.

Jak zostać policjantem?

Kandydaci do służby w policji muszą przejść m.in. test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną. U kandydatów ustala się także stan zdrowia i stopnia zdolności do służby oraz sprawdza się poprawność danych w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. "Wielu spośród kandydatów w poszczególnych etapach doboru nie uzyskuje wystarczającej liczby punktów" - powiedział Ciarka. Dodał, że na 31 grudnia 2018 roku na jedno wolne miejsce w policji przypadało średnio czterech kandydatów.

Ciarka przypomniał, że na koniec 2016 roku polska policja odnotowała najniższy wskaźnik wakatów od kilkunastu lat, kształtujący się na poziomie zaledwie około 2,5 proc., a w 2017 i 2018 roku stan zatrudnienia został utrzymany na podobnym poziomie.

Autor: Marcin Chomiuk