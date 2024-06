Ile właściwie siedzib ma Parlament Europejski? Gdzie pracują parlamentarzyści?

Parlament Europejski

Parlament Europejski jest organem ustawodawczym UE. Co 5 lat w powszechnych i tajnych wyborach wszystkie kraje UE wybierają swoich kandydatów do europarlamentu. Tegoroczne eurowybory odbywają się w dniach 6-9 czerwca (każdy kraj decyduje o dacie - w Polsce jest to 9 czerwca, czyli najbliższa niedziela). Do PE wybranych zostanie łącznie 720 posłów i posłanek. Polskę reprezentować będzie 53.

Przewodniczącą Parlamentu Europejskiego od 2022 r. jest maltańska prawniczka Roberta Metsola. Kadencja Przewodniczącego trwa 2,5 roku.

Parlament Europejski - siedziby

Ile siedzib ma Parlament Europejski? Aż trzy! Są to Strasburg (Francja), Bruksela (Belgia) i Luksemburg. Eurodeputowani sporą część swojej pracy spędzają więc w drodze. Posłowie na co dzień pracują w Brukseli, część regularnie dojeżdża (lub dolatuje) z Polski, część po prostu tam mieszka.

W parlamencie wypracował się następujący system: posiedzenia komisji parlamentarnych i grup politycznych odbywają się w Brukseli, a sesje plenarne w Strasburgu (te są 12 razy w roku). Sekretariat parlamentu znajduje się Luksemburgu, tu pracują służby techniczne, tłumacze.

Przyjęte rozwiązania są zapisane w Traktacie o UE, a wszelkie modyfikacje muszą być wprowadzone do traktatu po uprzedniej zgodzie wszystkich rządów państw członkowskich i ratyfikowaniu zmian.

