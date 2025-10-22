REKLAMA

Orzeczenie bez osobistego stawiennictwa? Od 10 października 2025 rewolucja w KRUS

Orzeczenie bez osobistego stawiennictwa? Od 10 października 2025 rewolucja w KRUS

22 października 2025, 14:51
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
W 2025 r. zmieniły się zasady dotyczące orzecznictwa w KRUS
Nowe przepisy, które weszły w życie 10 października 2025 r. wprowadzają zasadę zdalnego wydawania orzeczeń w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dopiero gdy dokumentacja medyczna będzie niewystarczająca, lekarz skieruje rolnika na badanie osobiste.

Orzecznictwo w KRUS. Jakie były zasady?

Wcześniej zasadą było wydawanie orzeczenia na podstawie bezpośredniego badania osoby oraz analizy posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia. Tak wynikało z rozporządzenia w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wydanie orzeczenia bez badania było możliwe tylko w sytuacji, gdy wystarczało do tego posiadana dokumentacja, a stan zdrowia rolnika uniemożliwiał mu osobiste stawienie się na badanie.

Po zmianach orzeczenia w KRUS głównie zaocznie

To właśnie całkowicie się zmieniło począwszy od 10 października 2025 r.

Ważne

Nowelizacja rozporządzenia wprowadziła zasadę zdalnego wydawania orzeczeń i wyjątkowego stawiennictwa pacjenta.

Zgodnie z przepisami po zmianach, lekarz rzeczoznawca oraz komisja lekarska KRUS wydają orzeczenie na podstawie zgromadzonej w sprawie dokumentacji medycznej, bez badania bezpośredniego danej osoby. W ten sposób powinna zostać zatem rozstrzygana większość spraw.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jednak gdy dokumentacja medyczna jest niewystarczająca, lekarz może skierować rolnika na badanie osobiste lub (jeśli ten nie może się stawić) odwiedzić go w domu.

Orzeczenie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania rolnika wydaje się bowiem, jeżeli zgromadzona w sprawie dokumentacja medyczna nie jest wystarczająca do wydania orzeczenia bez takiego badania. Co ważne, badanie bezpośrednie można przeprowadzić w miejscu stałego lub okresowego pobytu pacjenta w sytuacji, gdy stawienie się na badania jest niemożliwe ze względu na stan zdrowia potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.

W przypadku, gdy zgromadzona w sprawie dokumentacja medyczna oraz przeprowadzone badanie bezpośrednie osoby nie są wystarczające do wydania orzeczenia, lekarz rzeczoznawca komisja lekarska KRUS przed wydaniem orzeczenia kierują osobę na:

• badania dodatkowe, określając ich rodzaj;

• obserwację szpitalną, określając jej cel.

Warto pamiętać, iż do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 10 października 2025 r. stosuje się wcześniej obowiązujące, a więc „stare” przepisy. Ponadto, nowelizacja rozporządzenia nie zmienia zasad przyznawania świadczeń rolnikom.

Kto skorzysta na zmianach?

Przepisy wprowadzające możliwość orzekania na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej mają skrócić czas rozpatrzenia wniosku o świadczenia dla rolników i ich rodzin. Jak podkreśla KRUS, obowiązkowe stawiennictwo na badaniu wiązało się z dojazdami i dodatkowymi trudnościami, a także z długim oczekiwaniem w kolejkach. Sprawę komplikowała też rejonizacja, która utrudniała dostęp do lekarzy specjalistów, zwłaszcza w przypadku chorób rzadkich.

Jak podkreśla KRUS w swoim komunikacie, dzięki digitalizacji i standaryzacji procesów ma też zostać ujednolicona linia orzecznicza i standardy w orzecznictwie lekarskim. „A to ważny element systemu, ponieważ rozproszone orzecznictwo oznaczało czasem różne decyzje w różnych regionach kraju w odniesieniu do tych samych schorzeń, co budziło poczucie niesprawiedliwości i dezorientację wśród ubezpieczonych” – podkreśla KRUS.

Do czego uprawnia orzeczenie KRUS?

Przypomnijmy, iż prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy KRUS lub orzeczenie komisji lekarskiej KRUS stanowi podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczeń, do których prawo uzależnione jest od stwierdzenia:

• stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, lub

• trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, lub

• niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Są to m.in. renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji czy świadczenia wypadkowe.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. z 2025 r. poz. 1293)

Powiązane
Bon ciepłowniczy 2025: 500, 1000 albo 1750 zł. Wnioski od 3 listopada
Bon ciepłowniczy 2025: 500, 1000 albo 1750 zł. Wnioski od 3 listopada
Czy moja żona ma prawo do spadku po moich rodzicach?
Czy moja żona ma prawo do spadku po moich rodzicach?
