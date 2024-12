15%, 50% czy 100%? ZUS informuje jak łączyć świadczenia i dla kogo nowy wniosek w 2025 r.

Teraz wdowy i wdowcy mogą otrzymywać tylko jedno świadczenie: rentę rodzinną lub własną emeryturę czy rentę. W 2025 r. to się zmieni. Z tego powodu w ostatnim czasie Zakład Ubezpieczeń Społecznych w swoich komunikatach i opracowaniach odpowiada na liczne pytania dotyczące ustalania tzw. renty wdowiej.

ZUS: Nowe zasady nie dla każdej wdowy i wdowca

Przede wszystkim, aby skorzystać z nowych przepisów trzeba spełnić kilka ważnych warunków. „Samo posiadanie statusu wdowy lub wdowca oraz prawo do dwóch świadczeń nie wystarczą, aby dostać „rentę wdowią”. W praktyce nie jest to nowe świadczenie, ale zbieg dwóch różnych świadczeń” – podkreśla Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Jakie to zatem warunki? Otóż trzeba mieć, co najmniej 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej, nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna) oraz nie pozostawać obecnie w związku małżeńskim. Wszystkie te warunki należy spełnić łącznie. ZUS przypomina, iż prawo do zbiegu świadczeń z rentą rodzinną przysługuje wyłącznie po ostatnim małżonku i wygasa z dniem poprzedzającym zawarcie nowego związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną.

Jakie świadczenia w zbiegu?

Z nowych zasad łączenia świadczeń mogą skorzystać osoby, które spełniają wyżej opisane warunki i mają prawo do:

renty rodzinnej oraz

własnego świadczenia, czyli: emerytury, emerytury rolniczej, emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej szkoleniowej, wojskowej renty inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej.

Chodzi tu nie tylko o rentę rodzinną wypacaną z ZUS, ale również rentę rodzinną, którą wypłacają inne organy emerytalne lub rentowe (np. renta rodzinna dla rolników, wojskowa renta rodzinna, a także policyjna renta rodzinna).

ZUS może wypłacać 100% renty rodzinnej oraz 15% własnego świadczenia albo 100% własnego świadczenia oraz 15% renty rodzinnej. Wyboru dokona osoba uprawniona do świadczeń w zbiegu. W jednym z poradników ZUS przedstawia to na praktycznych przykładach. Oto jeden z nich:

Przykład Przykład ZUS: „Wdowiec jest uprawniony do emerytury, która wynosi 2500 zł i do renty rodzinnej w wysokości 2000 zł. Obecnie pobiera emeryturę jako świadczenie korzystniejsze. Ten pan złożył wniosek o wypłatę świadczeń w zbiegu. We wniosku wskazał, że chce pobierać 100% emerytury i 15% renty rodzinnej. Łączna kwota świadczeń, którą będzie mógł pobierać, wyniesie 2800 zł (100% emerytury, czyli 2500 zł, i 15% renty rodzinnej, czyli 300 zł)”.

„Od 1 stycznia 2027 r. otrzymasz nie 15%, ale 25% drugiego świadczenia” - informuje ZUS w swoim komunikacie.

Ale uwaga! Są limity. Suma wypłacanych świadczeń nie będzie mogła przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Do tego limitu ZUS wliczy nie tylko świadczenia, które będą wypłacane łącznie, ale także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie ustawy emerytalnej lub odrębnych przepisów. Jeżeli suma wypłacanych świadczeń będzie wyższa niż ten limit, to świadczenia zostaną odpowiednio pomniejszone (o kwotę przekroczenia). Jeśli renta rodzinna lub własne świadczenie będzie wyższe od kwoty limitu, ZUS nadal będzie wypłacać jedno z wybranych świadczeń.

Co z rentą z tytułu niezdolności do pracy?

Jeżeli oprócz prawa do renty rodzinnej i emerytury wdowa/wdowiec ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, to ZUS może wypłacać świadczenia w zbiegu w jednym z trzech możliwych wariantów. Pierwszy zakłada 100% renty rodzinnej, 15% emerytury i 50% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego. Drugi - 100% emerytury, 15% renty rodzinnej i 50% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego. Zgodnie z trzecią opcją byłoby to 100% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, 15% renty rodzinnej i 50% emerytury.

1 stycznia 2025 r. ZUS udostępni nowy formularz ERWD

Wnioski o tzw. rentę wdowią na formularzu ERWD będzie można składać od 1 stycznia 2025 r. Prawo do świadczenia ZUS ustali jednak od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r.

Ważne Oznacza to, iż w przypadku wniosków złożonych do 30 czerwca 2025 r., prawo do renty wdowiej będzie przysługiwało od 1 lipca 2025 r.

„Jeśli nie masz dotychczas przyznanej renty rodzinnej lub własnego świadczenia, a spełniasz warunki do ich przyznania, w pierwszej kolejności złóż o nie wniosek. Następnie złóż wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną” – przypomina ZUS.

Czy masz uprawnienia do połączonych świadczeń? 7 pytań

Na stronie https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/ankieta-renta-wdowia znajduje się też ankieta pomagająca stwierdzić czy spełniamy warunki do wypłaty świadczeń według nowych zasad. Ankieta składa się z 7 pytań. Dwa z nich dotyczą warunku – wieku emerytalnego.

Gdzie uzyskać dodatkowe informacje?

Niezbędnej pomocy w zakresie nowych zasad mogą udzielić pracownicy Centrum Kontaktu Klientów ZUS pod numerem telefonu 22 560 16 00 i adresem mailowym: cot@zus.pl. Informacje można uzyskać też w placówkach ZUS i podczas e-wizyty w urzędzie. Szczegółowe informacje znajdziemy na stronie internetowej zakładu, m.in. w komunikacie: https://www.zus.pl/-/wyp%C5%82ata-%C5%9Bwiadcze%C5%84-%C5%82%C4%85cznie-z-rent%C4%85-rodzinn%C4%85-czyli-tzw.-renta-wdowia?redirect=%2F

Ważne Ustawa z dnia 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2024 r. poz. 1243).

