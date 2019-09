Rozwód z winy obu stron: alimenty, koszty procesu

Rozwód z winy obu stron to taki, w którym każde z małżonków przyczyniło się swoim zachowaniem do rozkładu pożycia a w konsekwencji, do rozpadu małżeństwa. Ustalenie winy rozkładu pożycia ma wpływ na dopuszczalność orzeczenia rozwodu, a także istnienie, zakres oraz czas trwania obowiązku alimentacyjnego między rozwiedzionymi małżonkami.