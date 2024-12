Czasowe zawieszenie prawa do azylu, dodatkowe przesłanki do pozbawienia statusu uchodźcy. MSWiA pracuje nad projektem

Czasowe zawieszenie prawa do azylu, dodatkowe przesłanki do pozbawienia statusu uchodźcy. Ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi o podstawy czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej i tryb wprowadzenia tego ograniczenia. We wtorek, 10 grudnia premier Donald Tusk poinformował, że za tydzień podczas posiedzenia Rady Ministrów omówiony zostanie cały pakiet zmian związanych z polityką wizową i migracyjną.

REKLAMA

MSWiA pracuje nad projektem

Zdaniem projektodawców, nowela ma on celu stworzenie instrumentów prawnych, które będą służyć zapobieżeniu destabilizacji sytuacji wewnętrznej w Polsce i innych państwach UE, wynikającej z kreowania sztucznej presji migracyjnej przez państwa trzecie graniczące z Polską lub inne podmioty. W uzasadnieniu do prac nad projektem, resort spraw wewnętrznych przekazał, że stanowi on reakcję na zjawisko instrumentalizacji migracji, stosowanej od lipca 2021 r. przez władze białoruskie, w kooperacji z władzami rosyjskimi i międzynarodowymi grupami przestępczymi organizującymi przerzut migrantów do krajów UE, jak i czerpiącymi korzyści z handlu ludźmi.

Czasowe zawieszenie prawa do azylu, dodatkowe przesłanki do pozbawienia statusu uchodźcy

REKLAMA

Projekt zakłada m.in. dodanie art. 33a. Ma on określać materialnoprawne podstawy czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, a także tryb wprowadzenia tego ograniczenia. Pierwszą z łącznych przesłanek ma być wystąpienie instrumentalizacji, drugą – działania podejmowane w ramach instrumentalizacji przez państwo graniczące z Rzeczpospolitą Polską albo inny podmiot stanowiące poważne i rzeczywiste zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub społeczeństwa, kolejnymi. Wprowadzenie tego ograniczenia ma być możliwe w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, wydanego na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Ma mieć charakter czasowy i jednorazowo nie będzie mogło przekroczyć 60 dni. W projekcie zostaną zaprezentowane także zasady przedłużania tego ograniczenia. W projekcie planowane jest także art. 33b, który będzie określał postępowanie organu Straży Granicznej w indywidualnym przypadku, gdy cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w okresie obowiązywania czasowego ograniczenia prawa złożenia wniosku oraz w miejscu, na którym to ograniczenie obowiązuje. Dodano, że co do zasady organ SG nie będzie przyjmował takich wniosków, chyba, że zachodzić będą wyjątki dotyczące określonych grup wrażliwych.

Planowane jest także m.in. wprowadzenie dodatkowych przesłanek pozbawienia statusu uchodźcy cudzoziemców, którzy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa oraz cudzoziemców skazanych prawomocnym wyrokiem za szczególnie poważne przestępstwo. Projekt zakłada także wprowadzenie definicji legalnej pojęcia "instrumentalizacja". Ma być ona oparta o trzy elementy: