Czerwona teczka to nie testament, ale często może pomóc. Jak ją przygotować?

Często zastanawiamy się nad tym jak zabezpieczyć rodzinę na wypadek naszej śmierci i czy trzeba sporządzić testament. Czy warto zdecydować się na przygotowanie czerwonej teczki? Na czym polega takie rozwiązanie i w jakich sytuacjach może okazać się pomocne?

Co oznacza czerwona teczka?

Czerwona teczka jest jednym ze sposobów uporządkowania najważniejszych dokumentów na wypadek naszej śmierci czy nagłej choroby. Chodzi o to, by ułatwić bliskim załatwienie niezbędnych formalności. W praktyce często nie mamy wiedzy o tym, jakie rachunki bankowe posiadają nasi krewni, kto ma dostęp do dokumentacji medycznej, jakie jest zadłużenie posiadanych nieruchomości itp.

REKLAMA

REKLAMA

Z tego powodu eksperci finansowi coraz częściej rekomendują przygotowanie tzw. czerwonej teczki, zawierającej m.in. informacje o sporządzonym testamencie lub jego braku, niezbędne pełnomocnictwa, upoważnienia, listę przyjmowanych leków, dokumenty o rachunkach bankowych czy lokatach.

Jakie dokumenty umieścić w czerwonej teczce?

Teczkę można podzielić na sekcje i na początku sporządzić krótką instrukcję.

REKLAMA

Ważne Ale uwaga! W teczce nie umieszczamy żadnych loginów i haseł ani numerów PIN, szczególnie do kont bankowych i kart płatniczych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przykład Co ważne, nie ma uniwersalnej listy informacji, jakie powinniśmy umieścić w czerwonej teczce. Przykładowo, mogą to być: polisy na życie;

informacje o nieruchomościach i posiadanych pojazdach;

umowy kredytowe;

informacja o pozostawieniu testamentu;

numery kontaktowe firm serwisowych zajmujących się mieszkaniem;

dokumenty związane z pracą i kontakt do pracodawcy.

Jak przechowywać czerwoną teczkę?

Bezpieczne i poufne przechowywanie tzw. czerwonej teczki jest bardzo ważne. Może to być na przykład zamykana szafka. Dobrym rozwiązaniem jest też umieszczenie w czerwonej teczce kopii dokumentów, a oryginałów u notariusza bądź w sejfie. Jeśli przechowujemy dane cyfrowo, muszą być one zaszyfrowane.

Ważne Powinniśmy mieć świadomość, że teczka czy segregator „na wszelki wypadek” zawiera wiele danych osobowych, w tym dane wrażliwe, które musimy szczególnie chronić i zabezpieczyć przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.

Czym czerwona teczka różni się od testamentu?

Czerwona teczka zawiera jedynie istotne informacje ułatwiające przeprowadzenie spraw spadkowych, nie decyduje natomiast o kręgu spadkobierców. Jeśli chcemy samodzielnie wskazać, kto będzie po nas dziedziczył, trzeba sporządzić testament. Najpewniejszą formą jest spisanie testamentu notarialnego i zarejestrowanie go w NORT (Notarialnym Rejestrze Testamentów). Można też sporządzić i podpisać testament własnoręcznie. Gdy spadkodawca testamentu nie pozostawi albo żadna ze wskazanych w nim osób nie zechce bądź nie będzie mogła zostać spadkobiercą, to dziedziczenie odbędzie się według porządku ustawowego.

Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory