Testament – jak napisać (wzór)

Testament - co to?

Testament zawiera rozrządzenia majątkiem spadkodawcy na wypadek jego śmierci. Warto pamiętać, iż testament ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Kto spisuje testament?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym testament może sporządzić i odwołać tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Czy osoba chora może sporządzić ważny testament

W jaki sposób napisać testament?

Jest kilka możliwych sposobów sporządzenia testamentu.

Testament własnoręczny polega na tym, iż spadkodawca napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.

Wyróżniamy również testamenty: notarialny, urzędowy, ustny, podróżny, wojskowy.

Aby sporządzić ważny testament własnoręczny, warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

Testament własnoręczny należy sporządzić odręcznie. Nie wystarczy napisanie go na komputerze i opatrzenie własnoręcznym podpisem; Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy. W praktyce zatem nie można sporządzić wspólnego testamentu na przykład małżonków; Podpis spadkodawcy w testamencie własnoręcznym (art. 949 § 1 k.c.) powinien być pod rygorem nieważności złożony pod pismem zawierającym rozrządzenie na wypadek śmierci. W razie zamieszczenia podpisu w innym miejscu testament jest ważny tylko wówczas, gdy związek podpisu z treścią rozrządzenia jest oczywisty (Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 5 czerwca 1992 r., III CZP 41/92).

W testamencie powołuje się do dziedziczenia jedną lub kilka osób. Gdy ich udziały w spadku nie są wskazane w testamencie, to dziedziczą one w częściach równych.

Testament bez daty

Co w sytuacji, gdy testament własnoręczny nie zawiera daty? W takim przypadku brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Testament – treść

Treść testamentu zależy od konkretnego przypadku. Poza powołaniem do spadku konkretnych spadkobierców testament może zawierać m.in.:

zapis, zapis windykacyjny;

polecenie;

wydziedziczenie, czyli pozbawienie prawa do zachowku.

Który testament jest ważny?

Niekiedy zdarza się, iż spadkodawca sporządza kilka testamentów. Wówczas powstają wątpliwości co do tego który z nich jest ważny. Co do zasady poprzez sporządzenie nowego testamentu następuje odwołanie poprzedniego. Gdy jednak spadkodawca sporządza nowy testament i nie zaznacza w nim, że poprzedni odwołuje, odwołaniu ulegają tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego.

Który testament ważniejszy notarialny czy późniejszy własnoręczny?

Nie jest tak, że testament notarialny jest ważniejszy. Dlatego za pomocą późniejszego własnoręcznego testamentu można odwołać postanowienia wcześniej sporządzonego testamentu notarialnego.

Gdzie przechowywać testament własnoręczny?

Testament własnoręczny można przechowywać zarówno samodzielnie, jak i u notariusza. W celu ułatwienia poszukiwania testamentu utworzono Notarialny Rejestr Testamentów. Można w nim przechowywać również testament własnoręczny, jeśli osoba, która go sporządziła o to zawnioskuje.

Testament własnoręczny – wzór

Ze względu na to, iż każdy przypadek jest inny, nie jest możliwe stworzenie uniwersalnego wzoru testamentu. Dlatego pamiętajmy, aby swój testament dostosować do własnej sytuacji.

Dobre Miasto, dnia 13 stycznia 2021 r.

TESTAMENT

Ja, niżej podpisany Jan Nowak, zamieszkały w Dobrym Mieście przy ul. Pięknej 2, legitymujący się dowodem osobistym nr AB 1234567 oświadczam, iż do całości spadku powołuję moją żonę Annę Nowak, zamieszkałą w Dobrym Mieście przy ul. Pięknej 2.

Jan Nowak

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740)

