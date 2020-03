Testament w czasie pandemii koronawirusa

Testament w czasie pandemii. Jaka forma najbezpieczniejsza? Jak go sporządzić?

Pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele działań oczywistych i naturalnych do tej pory, podległo ograniczeniu. Jak w nowych okolicznościach sporządzić testament? Która jego forma będzie aktualnie najlepsza? Na co warto zwrócić uwagę?

Czym jest testament?

Jest to czynność prawna, mocą której można rozrządzić swym majątkiem na wypadek śmierci. Może ona mieć formę odpowiedniego dokumentu, o czym będzie w dalszej części tekstu.

Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament.

Mówiąc prościej, dzięki niemu możemy zdecydować kto będzie dziedziczył po nas majątek. Nie zawsze bowiem wola spadkodawcy będzie się pokrywała z dziedziczeniem ustawowym.

W testamencie można również wydziedziczyć niewdzięcznego członka rodziny. Tutaj trzeba jednak zaznaczyć, że samo pominięcie go w treści dokumentu nie będzie równoznaczne z pobawieniem go prawa do zachowku.

- W swojej praktyce spotykam się często z tym problemem. Klienci myśleli, że jak nie wskażą jakiejś osoby w treści testamentu lub powołają do całości spadku inne osoby to automatycznie dojdzie do wydziedziczenia pozostałych krewnych. Nic bardziej mylnego – tłumaczy Adam Walas, prawnik, Prezes Fundacji Smart Law.

Jak wskazuje adwokat Paweł Janas istotnym jest również, że z treści przepisu wynika jednoznacznie, że testament jest rozrządzeniem na wypadek śmierci. Oznacza to zatem, że do tego momentu nie wywołuje on żadnych zmian w majątku testatora. – Osoba, która znalazła się w testamencie nie będzie mogła więc np. żądać przed śmiercią spadkodawcy wydania mu rzeczy należącej do masy spadkowej.

Formy testamentu

Kodeks cywilny przewiduje dwie jego formy: zwykłe oraz szczególne.

Do tej pierwszej kategorii należą:

Testament holograficzny (własnoręczny).

Testament notarialny.

Testament allograficzny.

Z kolei do testamentów szczególnych należą:

- Testament ustny

- Testament podróżny.

- Testamenty wojskowe.

Jak widać w polskim systemie prawnym mamy sporo możliwości na przekazanie swojej ostatniej woli. Która jednak w obecnych czasach będzie najbezpieczniejsza i najszybsza?

- Aktualna sytuacja z pewnością powoduje więcej obaw o nasze zdrowie i życie. Nic więc dziwnego, że coraz częściej myślimy o zabezpieczeniu swoich bliskich i rozdysponowaniu posiadanych dóbr w sposób zgodny ze swoją wolą – wskazuje Adam Walas. Dodaje, że najbardziej optymalny do tego będzie testament własnoręczny. – Jest on zdecydowanie najwygodniejszy, do tego możemy go sporządzić w domowym zaciszu, co również nie jest bez znaczenia. On jako jedyny bowiem nie wymaga udziału innych osób, co przy obecnych ograniczeniach w przemieszczeniu się i spotykaniu może być przeszkodzą nie do pokonania – kwituje ekspert.