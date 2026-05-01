Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Spadki » Testament » Boom na testamenty notarialne 2026. Polacy coraz częściej formalizują swoje decyzje. Ile kosztuje spisanie testamentu u notariusza w 2026?

Boom na testamenty notarialne 2026. Polacy coraz częściej formalizują swoje decyzje. Ile kosztuje spisanie testamentu u notariusza w 2026?

01 maja 2026, 12:05
Marzena Sarniewicz
Coraz więcej osób chce mieć pewność, że ich ostatnia wola zostanie wykonana dokładnie tak, jak zaplanowali. Właśnie dlatego rośnie zainteresowanie sporządzaniem testamentów u notariusza, co daje większe bezpieczeństwo i ogranicza spory w rodzinie. Dla wielu to już nie jest kwestia wieku, a świadomej decyzji o uporządkowaniu ważnych spraw na przyszłość. Co stoi za tym trendem i dlatego czego coraz więcej osób wybiera testamenty notarialne?

Boom na testamenty notarialne w Polsce. Liczby mówią same za siebie

Zainteresowanie testamentami sporządzanymi u notariusza rośnie w Polsce w szybkim tempie. Dane zamieszczone na stronach Krajowej Rady Notarialnej pokazują wyraźny trend. W 2019 roku sporządzono 143 870 testamentów notarialnych, a w 2025 roku już 207 293. To wzrost aż o 43%.

Jeszcze większą dynamikę widać w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Liczba wpisów wzrosła z 42 369 do 118 146, czyli aż o 179%.

Testament notarialny to aktualnie nie jest niszowe rozwiązanie. To zdecydowanie trend, który coraz mocniej zmienia podejście Polaków do planowania przyszłości.

Dlaczego Polacy wybierają testament notarialny?

W wielu przypadkach dziedziczenie ustawowe nie oddaje rzeczywistej woli zmarłego. Szczególnie w rodzinach patchworkowych sytuacja bywa skomplikowana. Partnerzy mają dzieci z różnych związków, wspólny majątek i osobne dorobki. Bez jasnych zapisów łatwo o konflikty. Testament notarialny pozwala tego uniknąć, gdyż precyzyjne wskazuje spadkobierców, dzieli majątek zgodnie z rzeczywistą wolą oraz zabezpiecza partnera i dzieci, co często znacząco obniża ryzyko sporów sądowych.

Testament notarialny a własnoręczny. Kluczowa różnica

Największa przewaga testamentu notarialnego to bezpieczeństwo prawne. Notariusz dba o to, aby forma dokumentu była prawidłowa, wyjaśnia skutki wszystkich zapisów, pilnuje, aby wszystko było zgodne z przepisami, co zdecydowanie minimalizuje ryzyko błędów w dokumentacji.

To szczególnie ważne przy bardziej skomplikowanych zapisach, jak np. zapis windykacyjny. Dzięki niemu konkretna rzecz np. mieszkanie, działka czy samochód, przechodzi na wskazaną osobę od razu po śmierci spadkodawcy.

W testamencie własnoręcznym taka sytuacja wygląda inaczej. Spadkobiercy, którzy dziedziczą spadek na podstawie ustawy, czy testamentu nie zyskują od razu prawa własności do konkretnych przedmiotów, a jedynie udział w spadku. Dopiero w drodze działu spadkowego możliwe staje się zniesienie współwłasności poszczególnych przedmiotów wchodzących do masy spadkowej, co często prowadzi do konfliktów rodzinnych.

Co dzieje się z testamentem notarialnym?

Dokument sporządzony u notariusza nie ginie w szufladzie. Jest przechowywany w kancelarii przez 10 lat, a następnie trafia do sądu. Dodatkowo można go zarejestrować w Notarialnym Rejestrze Testamentów.

Ważne: W rejestrze nie ma treści testamentów. Jest tylko informacja, że dokument istnieje. Dzięki temu po śmierci spadkodawcy łatwo go odnaleźć na podstawie aktu zgonu. To kolejny element, który daje przewagę nad testamentem własnoręcznym, który który może zostać zgubiony lub nigdy nie odnaleziony.

Ile kosztuje testament notarialny w 2026 roku?

Tu wiele osób może się zdziwić. Podstawowy testament notarialny kosztuje 50 zł netto, do tego dolicza się 23% VAT i opłatę za wypisy aktu notarialnego (6 zł za każdą rozpoczętą stronę). Zazwyczaj całkowity koszt prostego testamentu zamyka się w kwocie około 100-150 złotych brutto.

Bardziej rozbudowane dokumenty np. z zapisem windykacyjnym lub wydziedziczeniem mogą kosztować około 200 zł netto.

To stosunkowo niewielki koszt w porównaniu do problemów, jakie mogą pojawić się bez jasno określonej woli spadkobiercy.

Wydziedziczenie to nie taka prosta sprawa

Wiele osób myśli, że wystarczy wpisać wydziedziczenie do testamentu, ale to bardziej skomplikowane. Prawo wymaga konkretnych przesłanek. Muszą to być poważne powody, np. uporczywie naruszanie obowiązków rodzinnych czy przestępstwo wobec spadkodawcy. Bez odpowiedniego uzasadnienia taki zapis może zostać podważony. Dlatego właśnie pomoc notariusza ma tu ogromne znaczenie, gdyż pozwala unikać błędów, które mogą unieważnić wolę testatora.

Kiedy można sprawdzić testament?

Dostęp do informacji z rejestru jest możliwy dopiero po śmierci spadkodawcy. Wcześniej nikt, nawet rodzina, nie może tego sprawdzić. Aby uzyskać informacje, trzeba udać się do dowolnego notariusza w Polsce. Nie trzeba znać kancelarii, w której powstał testament, gdyż system działa ogólnokrajowo.

Notariusz poprosi o akt zgonu osoby zmarłej i dokument tożsamości osoby składającej wniosek. Nie trzeba udowadniać pokrewieństwa, wystarczy interes prawny związany ze spadkiem.

Źródło. Notariusze.waw.pl, Gazeta Prawna

