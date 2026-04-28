Strona główna » Prawo » Wiadomości » Ministerstwo likwiduje tanie testamenty? Decyzja oderwana od realiów

Ministerstwo likwiduje tanie testamenty? Decyzja oderwana od realiów

28 kwietnia 2026, 13:49
Adam Kuchta
Adam Kuchta
testament ostatnia wola prawo spadek dziedziczenie
Ministerstwo likwiduje tanie testamenty? Decyzja oderwana od realiów


Tani i dostępny sposób sporządzenia testamentu może zniknąć z polskiego prawa. Związek Powiatów Polskich alarmuje, że propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości budzi poważne wątpliwości – zarówno pod względem uzasadnienia, jak i realnych skutków dla mieszkańców mniejszych miejscowości.

Tylko 22 zł za sporządzenie testamentu i pełne bezpieczeństwo prawne – ta opcja może wkrótce zniknąć. Projekt zmian w Kodeksie cywilnym wywołuje poważne kontrowersje i sprzeciw samorządów.

Tanie testamenty do likwidacji? Resort chce uchylić ważny przepis

Związek Powiatów Polskich przedstawił uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych, przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W projekcie tym resort sprawiedliwości proponuje m.in. uchylenie art. 951 k.c., który umożliwia sporządzenie testamentu allograficznego. Jest to testament składany ustnie przed urzędnikiem (np. wójtem, burmistrzem, starostą lub kierownikiem USC) w obecności dwóch świadków. Oświadczenie spadkodawcy jest spisywane w protokole, odczytywane i podpisywane. Jeśli podpis nie jest możliwy, odnotowuje się tego przyczynę.

Koszt sporządzenie testamentu allograficznego wynosi obecnie 22 zł. Dla porównania, sporządzenie testamentu u notariusza to koszt rzędu 50-200 zł netto plus VAT (zależnie od tego, czy zawiera zapisy windykacyjne). Testament allograficzny jest więc tanią alternatywą, zapewniającą bezpieczeństwo prawne. Dla mieszkańców terenów wiejskich i mniejszych powiatów likwidacja tego typu testamentów może oznaczać realne utrudnienia w dostępie do sporządzania testamentów.

Wątpliwości wokół likwidacji tanich testamentów. Brak danych statystycznych podważa sens zmian

Związek Powiatów Polskich wskazuje na konieczność ponownego rozważenia zaproponowanej zmiany. Nie sprzeciwiając się a priori likwidacji testamentów allograficznych, organizacja wskazuje, że uzasadnienie zmiany jest mało przekonujące i bardziej wygląda na dopasowywanie argumentów do przyjętej z góry tezy niż faktyczne umotywowanie zasadności zmian.

Aby ocenić rzeczywistą skalę stosowania testamentów allograficznych, należałoby przeprowadzić analizę statystyczną stwierdzeń nabycia spadku i poświadczeń dziedziczenia. Fakt, że w sądzie II instancji i w Sądzie Najwyższym testamenty allograficzne były rzadko przedmiotem rozstrzygnięć równie dobrze może oznaczać, że testamenty te w praktyce nie budzą zastrzeżeń i tym samym nie trafiają do sądu II instancji.

Związek wskazuje, że wniosek o licznych błędach formalnych przy sporządzaniu testamentu allograficznego w najlepszym razie obciążony jest błędem reprezentatywności (skoro wnioski nie wynikają z danych statystycznych tylko z analizy orzecznictwa, które dotyczy wyłącznie spraw problemowych), w najgorszym ma charakter dowodu anegdotycznego.

Zobacz również:

Problem dostępności poza dużymi miastami

Argument dotyczący dostępności do notariuszy jest słuszny w realiach miast. Zdecydowanie łatwiej jest sporządzić testament notarialny u notariusza w Warszawie niż testament allograficzny przed Prezydentem m.st. Warszawy. Sytuacja jest jednak zupełnie inna w realiach miejscowości położonych z dala od wielkich miast.

Bazując na bazie Krajowej Rady Notarialnej, można znaleźć powiaty, w których liczba notariuszy jest mniejsza niż liczba urzędników, przed którymi może być sporządzony testament allograficzny. Oznacza to, że uzasadnienie jest oderwane od realiów części kraju.

Organizacja podkreśla, że uzyskanie pozytywnej oceny dla likwidacji testamentów allograficznych wymaga przedstawienia poprawnego metodologicznie uzasadnienia.

Szczegółowy opis proponowanych zmian w projekcie: Testament allograficzny – likwidacja instytucji

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano: „Dotychczasowe doświadczenia praktyczne związane z funkcjonowaniem formy testamentu allograficznego jednoznacznie wskazują na celowość uchylenia art. 951 k.c. Forma ta bardzo rzadko występuje w praktyce. W doktrynie podnosi się, że wpływa na to „mała świadomość społeczna, że taka forma testamentu jest dopuszczalna, likwidacja analfabetyzmu, a przez to łatwość sporządzenia testamentu własnoręcznego, duża dostępność notariuszy, przed którymi można sporządzić testament notarialny, trudności praktyczne w sporządzeniu tego testamentu, a nadto istotne ryzyko jego wadliwości”.

Podkreślić należy zwłaszcza powszechną obecnie możliwość skorzystania z formy aktu notarialnego w świetle dostępności kancelarii notarialnych. Dostęp do notariuszy jest bowiem w praktyce często znacznie szerszy niż dostęp do urzędników wskazanych w treści uchylanego przepisu tzn. wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Wszystko to oznacza, że przyczyny, które leżały u podstaw wprowadzenia tej formy testamentu do prawa polskiego, w zasadzie wygasły.

Obserwacja praktyki sporządzania testamentu w tej formie pozwala też zauważyć, że podmioty, przed którymi sporządzany jest testament allograficzny, często nie mają wykształcenia prawniczego oraz nie znają przepisów odnoszących się do tej formy testamentu. Powoduje to liczne błędy formalne prowadzące do jego nieważności, w rezultacie czego powstaje ewentualne zagadnienie ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej przez podmioty publiczne za wyrządzoną z tego tytułu szkodę.

Przykładem tego jest stan faktyczny w sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Najwyższego z 18 listopada 2015 r. (III CSK 16/15). Forma ta nie daje więc bezpieczeństwa prawidłowego sporządzenia testamentu, którą powinny zapewniać testamenty w formie zwykłej. Wszystko to przemawia za jej usunięciem z Kodeksu cywilnego.”

Podstawa prawna

Uzasadnienie ustawy o zmianie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (UD30)

Zobacz również:
Powiązane
Ceny paliw jutro 29 kwietnia. Ile za litr benzyny lub oleju napędowego?
Ceny paliw jutro 29 kwietnia. Ile za litr benzyny lub oleju napędowego?
Podatek cyfrowy i kryptowaluty zasilą budżet UE? Parlament Europejski stawia warunki nowej „siedmiolatki”
Podatek cyfrowy i kryptowaluty zasilą budżet UE? Parlament Europejski stawia warunki nowej „siedmiolatki”
Zwrot PIT jak pułapka. Oszuści polują na podatników
Zwrot PIT jak pułapka. Oszuści polują na podatników
Aplikacja mObywatel chroni przed kradzieżą tożsamości. Najważniejsze narzędzia do ochrony danych osobowych
28 kwi 2026

Kradzieże danych zdarzają się coraz częściej. Choć firmy i instytucje mają obowiązek je chronić, wycieki nadal się zdarzają. W aplikacji mObywatel znajdują się narzędzia, które pomagają szybko zareagować i zabezpieczyć się przed skutkami wycieku danych osobowych użytkownika.
Planujesz zakup samochodu? Dobrze rozważ swój wybór, jeśli planujesz jeździć po mieście. Kolejne miasto wprowadza SCT
28 kwi 2026

Kolejne miasto wprowadza strefę czystego transportu. Będą okresy przejściowe, ale nie zmienia to faktu, że planując zakup samochodu, trzeba dokładnie rozważyć, dokąd będzie się chciało nim pojechać. Niektórych kierowców może czekać rozczarowanie.
Kto dostanie spadek po ojcu? Zasady i przykłady na 2026 rok
28 kwi 2026

Jak wygląda dziedziczenie ustawowe po ojcu? Co w sytuacji, gdy spadkodawca zostawił ważny testament? Czy spadek po ojcu wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków? Kto mimo powołania do spadku spadkobiercą być nie może? Prezentujemy najważniejsze zasady i praktyczne przykłady.
Kolejny dzień z wyższymi cenami paliwa. Ile zapłacimy na stacji benzynowej w środę 29 kwietnia?
28 kwi 2026

Po raz kolejny zdrożeje benzyna i diesel na stacjach benzynowych. Jutro, 29 kwietnia, zapłacimy za paliwa od 6,23 zł do 7,22 zł za 1 litr. Minister Energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w środę.

REKLAMA

Prace nad równością i przejrzystością wynagrodzeń się przedłużają. Pracownicy czekający na zapowiadaną jawność płac, mogą się rozczarować
28 kwi 2026

Pracownicy niecierpliwie czekają na wprowadzenie regulacji dotyczących równości i przejrzystości wynagrodzeń. Prace nad projektem trwają i nic nie wskazuje na to, żeby mogły zakończyć się w terminie wynikającym z dyrektywy.
Nowelizacja prawa o radcach prawnych: elastyczność, cyfryzacja i wzmocniona ochrona
28 kwi 2026

Sejm zakończył prace nad istotną nowelizacją ustawy o radcach prawnych (druk nr 1963), a projekt trafił do Senatu. Przyjęte zmiany odpowiadają na współczesne wyzwania rynku prawniczego, wprowadzając m.in. rewizję systemu ubezpieczeń OC, uszczelnienie ochrony danych oraz trwałe umocowanie pracy zdalnej w strukturach samorządu. Nowe przepisy doprecyzowują także granice tajemnicy zawodowej i ułatwiają współpracę międzykorporacyjną. Poniżej przedstawiamy kluczowe elementy reformy, która ma zmodernizować funkcjonowanie zawodu, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa klientów.
Rząd obniża stawki VAT i akcyzy na paliwa. Pakiet paliwowy został przedłużony
28 kwi 2026

Do 15 maja 2026 r. rząd przedłużył niższy VAT i akcyzę na określone paliwa silnikowe. Przedłużenie okresu obowiązywania niższych stawek podatków jest realizowane w ramach rządowego programu CPN ("Ceny Paliwa Niżej").
Majówka 2026 dłuższa o jeden dzień – wolne od pracy również w poniedziałek 4 maja, można już anulować wnioski urlopowe? Sprawa w Senacie
28 kwi 2026

Dodatkowy dzień wolny od pracy nie tylko za święto przypadające w sobotę, ale również w niedzielę, czyli tak jak będzie to miało miejsce w tegoroczną majówkę – to postulat petycji zbiorowej, autorstwa Fundacji „Można Lepiej”, która została złożona do Senatu. Czy w związku z powyższym – poniedziałek 4 maja 2026 r. będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy, za Święto Narodowe Trzeciego Maja wypadające w niedzielę (tym samym wydłużając majówkę 2026 do 4 dni) i można anulować złożone na ten dzień wnioski urlopowe?

REKLAMA

Obowiązkowe szkolenia pracowników z pierwszej pomocy. Czy pracodawców obciążą kolejne koszty? MRPiPS odpowiedziało
27 kwi 2026

Czy każdy pracownik powinien przejść obowiązkowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy na koszt pracodawcy? Petycja w tej sprawie wpłynęła w marcu 2026 r. do resortu pracy. Jej autor argumentował, że pierwsza pomoc to kompetencja ponadczasowa, która powinien posiadać każdy, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.
Większe pieniądze dla osób z niepełnosprawnością w 2026 roku. Sprawdź nowe kwoty dopłat i ulg
27 kwi 2026

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w kwietniu 2026 roku to klucz do szerokiego wachlarza wsparcia finansowego, który przeszedł w ostatnich latach gruntowną reformę. Po marcowej waloryzacji świadczenia osiągnęły nowe poziomy. Na co dokładnie mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie? Oto szczegóły.
