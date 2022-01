Krąg spadkobierców ustawowych – planowane zmiany

Krąg spadkobierców ustawowych będzie zawężony. Tak wynika z planowanej nowelizacji Kodeksu cywilnego. Efektem zmian ma być usprawnienie postępowań.

Dziedziczenie przez dziadków spadkodawcy

Obecnie przepisy stanowią, iż w braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy. Dziedziczą oni w częściach równych.

Gdy zaś któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy. Stanowi o tym art. 934 § 2 Kodeksu cywilnego.

Sąd Najwyższy uznał, iż pojęcie "zstępni" zawarte w art. 934 § 2 k.c. obejmuje zarówno dzieci dziadków, jak i ich dalszych zstępnych w linii prostej, jeżeli dziecko nie dożyło otwarcia spadku (Postanowienie SN z dnia 24 października 2013 r., IV CSK 69/13).

W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

Dziedziczenie ustawowe - planowane zmiany

Trwają konsultacje projektu, który nowelizuje m.in. Kodeks cywilny.

Projekt zakłada zmiany w przypadku, gdy którekolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku. W takiej sytuacji udział spadkowy przypadnie jego dzieciom w częściach równych. Gdy zaś dziecko któregokolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, będzie przypadał jego dzieciom. Będą one dziedziczyły w częściach równych. W braku dzieci tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku i ich dzieci, udział spadkowy przypadnie pozostałym dziadkom w częściach równych.

„Niniejszy projekt przewiduje ograniczenie kręgu spadkobierców ustawowych w przypadku, gdy do dziedziczenia dochodzą zstępni dziadków, którzy nie dożyli otwarcia spadku, do dzieci tych dziadków, czyli – co do zasady – rodzeństwa rodziców spadkodawcy oraz dzieci tych dzieci, czyli rodzeństwa ciotecznego lub stryjecznego spadkodawcy. Wyłączeni od dziedziczenia zostaną natomiast dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, czyli tzw. cioteczne lub stryjeczne wnuki i dalsze pokolenia” – czytamy w uzasadnieniu.

Warto pamiętać, iż spadkodawca w dalszym ciągu będzie mógł odmiennie rozdysponować swoim majątkiem w drodze testamentu.

Przedmiotowe zmiany mają wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.