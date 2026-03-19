Strona główna » Prawo » Konsument i umowy » Umowy » Już co czwarty polski e-konsument kupuje DIY w sieci

Już co czwarty polski e-konsument kupuje DIY w sieci

19 marca 2026, 11:28
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wraz z początkiem wiosny rozpoczyna się szczyt sezonu na prace wykończeniowe i ogrodowe. Według barometru usług w pierwszym kwartale 2025 roku popyt na oferty dotyczące remontu zwiększył się o 36 proc. względem końcówki 2024 roku. Odsetek ten był jeszcze wyższy w przypadku usług budowlanych (+52 proc.) i ogrodniczych (+267 proc.). To stały, coroczny trend, który przekłada się na okresowy skok obrotów marketów budowlanych oferujących produkty DIY (ang. Do It Yourself – zrób to sam), czyli narzędzi, farb, materiałów budowlanych oraz artykułów ogrodowych i dekoracyjnych.

Wiosenny boom sprawdza gotowość marketów budowlanych na omnichannel

Badania pokazują, że w 2025 roku co czwarty e-konsument z Polski dokonał ich zakupu przez Internet. Odsetek ten był najwyższy wśród osób w wieku 35-49 lat i wynosił aż 36 proc. Aby w pełni wykorzystać potencjał trwającego sezonu, sieci sklepów powinny zoptymalizować operacje we wszystkich kanałach sprzedażowych. Szansą na osiągnięcie tego celu jest integracja systemów, a także wdrożenie takich technologii jak kasy samoobsługowe i aplikacje mobilne.

Kasy samoobsługowe szansą na obsługę sezonowego ruchu

Wysoki sezon w branży budowlano-remontowej i ogrodniczej jest ściśle uzależniony od pór roku – startuje wiosną, na którą przypada szczyt zainteresowania usługami i produktami związanymi z uprawą roślin czy renowacją mieszkania, a kończy się wraz z nadejściem jesieni. Niemal połowa Polaków (45 proc.) uważa, że to właśnie wiosna jest najlepszym czasem na realizację zadań rozbiórkowych i konstrukcyjno-budowlanych. W tę porę roku celuje również 39 proc. osób planujących wykończenie wnętrz swojego domu lub mieszkania .

Jak wskazuje Tomasz Kondej Dyrektor ds. Realizacji Projektów w INEOGroup, podstawowym wyzwaniem związanym ze szczytem sezonu na artykuły remontowe i ogrodowe jest zdecydowanie większy ruch w sklepie, który rodzi trudności w realizacji standardowych operacji sklepowych.

– Konsumenci oczekują sprawnej obsługi w każdej sytuacji. Dla detalistów oznacza to wyzwania związane z organizacją pracy w sklepie. W sezonie konieczne jest zapewnienie zasobów niezbędnych do zdecydowanie częstszego przyjmowania dostaw, aktualizowania cen i promocji na sali sprzedaży czy uzupełniania i eksponowania produktów na półkach. Dodatkowo znacznie zwiększa się intensywność pracy na stanowiskach kasowych. W takiej sytuacji sposobem na skrócenie czasu oczekiwania w kolejkach i ułatwienie pracownikom realizacji innych zadań są kasy samoobsługowe lub hybrydowe, czyli umożliwiające zmianę trybu z kasjerskiego na samoobsługowy. Ważne jest, by spełniały one oczekiwania klientów w zakresie funkcjonalności kasowych – muszą zatem obsługiwać wszelkie promocje, karty lojalnościowe, preferowane metody płatności czy różne wersje językowe interfejsu – mówi Tomasz Kondej Dyrektor ds. Realizacji Projektów w INEOGroup.

Ekspert zauważa również, że szczyt sezonu jest dla sklepów szansą na zwiększenie przychodów, ale wiąże się również z pewnym ryzykiem.

– Należy pamiętać, że zwiększony ruch może niestety sprzyjać fraudom klienckim. Dlatego urządzenia samoobsługowe powinny być wyposażone w zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa – monitorujące zakup, weryfikujące wagę produktów czy wykrywające nietypowe zachowania – mówi Tomasz Kondej Dyrektor ds. Realizacji Projektów w INEOGroup.

Sezonowe wyzwania operacyjne marketów budowlanych

Poza koniecznością zapewnienia sprawnej obsługi klientów, marzec i kwiecień w marketach DIY oznacza również czas wytężonej pracy operacyjnej. Sieci sklepów stają przed wieloma wyzwaniami logistycznymi związanymi z zatowarowaniem punktów sprzedaży. Jak tłumaczy Krzysztof Łukaszek, wiceprezes ds. sprzedaży w INEOGroup, szansą na ograniczenie ich kosztów są nowoczesne technologie, takie jak aplikacje mobilne dla pracowników.

– Wiosna to w branży DIY czas wymiany towaru. Przez kolejne miesiące zwiększonego ruchu detaliści muszą zapewnić wysoką dostępność określonych produktów. Duża liczba dostaw, codzienne uzupełnianie asortymentu i jego inwentaryzacja, a także skuteczne zarządzanie ekspozycją stanowią dla pracowników spore wyzwanie fizyczne i organizacyjne. Wsparciem w wykonywaniu tych zadań są aplikacje mobilne, które umożliwiają sprawdzenie cen, przyspieszają przyjmowanie i weryfikację towaru, a także ograniczają ryzyko błędów podczas wprowadzania danych do systemu. Takie rozwiązanie nie służy jednak wyłącznie usprawnieniu bieżącej pracy kasjerów i innych pracowników. Dzięki integracji aplikacji z platformą sprzedażową dane o stanach magazynowych są aktualizowane automatycznie po wykonaniu każdej operacji, co ułatwia detalistom kontrolę nad aktualnym zatowarowaniem sklepu – tłumaczy Krzysztof Łukaszek, wiceprezes ds. sprzedaży w INEOGroup.

Prace remontowe i ogrodowe w czasach omnichannel

Finansowy sukces w sezonie remontowo-ogrodowym zależy w dużym stopniu od możliwości dotarcia do różnych grup klientów, a więc obecności sieci sklepów w różnych kanałach sprzedażowych. Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii pokazują, że 38 proc. osób kupuje narzędzia do prac wykończeniowych i ogrodowych w sklepach z artykułami do remontu domu, podczas gdy 16 proc. nabywa je w Internecie . Brak jednej z tych opcji oznacza zatem ryzyko utraty części przychodów.

Zakupy online odgrywają dużą rolę również w przypadku polskich marketów DIY. W 2025 roku 27 proc. konsumentów z Polski zamówiło materiały budowlane i wykończeniowe przez Internet . Odsetek ten był najwyższy w starszych grupach wiekowych. Produkty niezbędne do wykonania prac remontowych nabyło w sieci 35 proc. osób w wieku 35-49 lat, 27 proc. badanych z przedziału 25-34 lata oraz co czwarty konsument 50+. Dla porównania: wśród ankietowanych poniżej 25. roku życia odsetek ten był relatywnie niższy i wynosił 18 proc. . Jak wyjaśnia Michał Miśniakiewicz, dyrektor ds. technologii w INEOGroup, sprzedaż wielokanałowa wymaga od detalistów zadbania o spójność danych w całym ekosystemie IT.

– W sytuacji gwałtownego wzrostu sprzedaży sieci sklepów muszą podejmować decyzje w oparciu o aktualizowane w czasie rzeczywistym dane o stanach magazynowych, zwrotach czy zakupach we wszystkich kanałach sprzedażowych. Sytuacja, gdy informacje ze sklepów stacjonarnych i e-commerce są gromadzone w różnych bazach, oddala firmę od tak zwanej jednej wersji prawdy. Oznacza to, że w różnych systemach pojawiają się rozbieżne informacje o dostępności określonych towarów, co prowadzi do błędnych decyzji podczas zamówień. Konsekwencją takiej sytuacji są przykładowo braki w asortymencie, które w wysokim sezonie mogą znacznie obniżyć przychody marketów budowlanych. Dlatego tak ważna jest integracja zdarzeniowa systemów, dzięki której informacje o zdarzeniach (na przykład zakupie produktu lub zmianie statusu towaru w magazynie) są natychmiastowo przekazywane do systemu centralnego. Dzięki temu retailerzy podejmują decyzje operacyjne na podstawie spójnych, prawdziwych danych o dostępności produktów – podsumowuje Michał Miśniakiewicz, dyrektor ds. technologii w INEOGroup.

Start sezonu w marketach budowlanych za nami. Dużego ruchu detaliści mogą spodziewać się do końca wakacji – wraz z nadejściem jesieni liczba klientów kupujących produkty i narzędzia do remontu czy prac ogrodowych gwałtownie spadnie. W ciągu zaledwie kilku miesięcy zostanie wygenerowana znacząca część rocznych przychodów sieci sklepów z branży DIY, która może przesądzić o ich rentowności poza sezonem. Szansą na utrzymanie się na coraz bardziej konkurencyjnym i rozdrobnionym rynku jest optymalizacja operacji i rozwój nowych kanałów sprzedażowych.

Źródło: INEOGroup.

Już co czwarty polski e-konsument kupuje DIY w sieci
