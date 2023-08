Rośnie liczba zapytań o rzetelność finansową klientów sklepów internetowych

Branża e-commerce proponuje coraz więcej możliwości dogodnych płatności. Idzie to w parze z coraz większą ostrożnością e-sprzedawców względem kupujących.

Rośnie liczba zapytań w BIG

Tylko do końca czerwca 2023 r. branża e-commerce wystosowała o ponad 80% więcej zapytań o rzetelność finansową Polaków niż w całym 2022 r. Takie dane wskazują zarówno na coraz większą popularność zakupów online, dogodnych form płatności, jak również na rosnącą świadomość i ostrożność sprzedawców.

- Wzrost liczby zapytań w tym roku w zakresie e-commerce jest znaczący. Tylko w ciągu pierwszych 6 miesięcy wygenerowaliśmy o ponad 80% więcej raportów o rzetelności finansowej klientów, co w perspektywie całego 2022 r. Szacujemy, że na koniec tego roku e-commerce wystosuje do nas trzy razy więcej zapytań, niż w 2022 r. – mówi Edyta Kornakiewicz, Menadżer ds. Kluczowych Klientów w ERIF Biurze Informacji Gospodarczej.

E-zakupy i e-płatności na topie

Według danych Eurostatu nawet 73% polskich internautów robi zakupy online. ¾ Polaków kupuje przede wszystkim na polskich stronach internetowych, a 3 na 10 internautów sięga do zagranicznych e-sklepów – wskazują dane z „Raport e-commerce 2022”.

- Zakupy przez internet to z pewnością jedna z najbardziej dostępnych form zakupowych na świecie. Szczególnie w czasie pandemii taki sposób robienia zakupów sprawdził się doskonale i wysoka popularność tej formy nie słabnie. Klienci cenią sobie zarówno całodobową dostępność, wygodę, często niższe ceny niż w sklepach stacjonarnych – wymienia Edyta Kornakiewicz z ERIF BIG.

Ponadto według „European Retail Banking Radar 2023” Polacy są w czołówce użytkowników tzw. odroczonych płatności, czyli usługi Buy Now Pay Later czy też e-rat. Raport ten wskazuje, że z takich rozwiązań finansowych skorzystało już 64% polskich klientów. Jak wynika z przeprowadzonych badań, w Polsce 36% wszystkich zakupów realizowanych przy wykorzystaniu BNPL ma wartość mniejszą niż 225 zł. ¼ polskich klientów w ramach takiej opcji płatności dokonuje zakupów na kwotę od 450 zł do 1120 zł.

Światowy rynek BNPL został w 2022 r. wyceniony na 6,13 mld dolarów. Szacunki wskazują, że w 2023 r. osiągnie on wartość 7,63 mld dolarów, a do 2030 r. roczna stopa wzrostu wartości tych płatności będzie na poziomie ponad 26%, o czym mówią dane raportu Grand View Research.

- Warto podkreślić, że zarówno odroczone płatności, jak również online zakupy ratalne nie są niczym innym jak kredytami. Sklep lub operator finansowy udziela kredytu na zakup konkretnego produktu. Nic zatem zaskakującego, że nim podejmie decyzję – o przyznaniu takiego finansowania – chce mieć pewność, że jego klient jest osobą rzetelną finansowo i nie będzie miał problemu z odzyskaniem pieniędzy. Właśnie w takim celu branża e-commerce wysyła zapytania do BIG, by ograniczyć ryzyko problematycznych transakcji– podkreśla Edyta Kornakiewicz z ERIF BIG.

Znaczenie wiarygodności finansowej

W czasach wysokiej inflacji i problemów z zachowaniem płynności finansowej, rzetelność klientów zyskuje na wartości. Tylko w maju 2023 r. ERIF BIG otrzymało 1,5 mln zapytań o wiarygodność finansową konsumentów i firm. To rekordowa liczba w historii istnienia firmy.

- Wzrost popularności e-commerce i coraz szerszy wachlarz wygodnych – proklienckich – rozwiązań finansowych będzie generował coraz większe liczby zapytań o rzetelność finansową kupujących. Branża zakupów online stale poszukuje nowych form zachęcania i ułatwiania klientom pozyskiwania towarów w e-sklepach, w tym właśnie BNPL czy zakupy ratalne, ale jednocześnie dba o jakość portfeli klientów. Takie rozwiązania finansowe wiążą się również z koniecznością weryfikacji zdolności kupujących do regulowania należności - – mówi Edyta Kornakiewicz z ERIF BIG.