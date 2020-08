Tarcza 4.0: uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Dlaczego warto z niego skorzystać?

Pozorne formy pomocy dla przedsiębiorców

Dostępne instrumenty wsparcia, w tym przewidziane w kolejnych ustawach tarczowych w większości nie stanowią pomocy bezzwrotnej. Przykładowo zaoferowane dopłaty do ZUS w wielu przypadkach skutkowały wyższymi podatkami, a rzekomo preferencyjne pożyczki z ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania przedsiębiorców to typowe odroczenie problemu, który wraz z kryzysem będzie narastał. To rozwiązania pozwalające rzeczywiście na jakiś czas ograniczyć liczbę zamykanych firm, jednak z perspektywy przedsiębiorcy nie rozwiązują one problemu straty, jaką wywołał wielotygodniowy lockdown i zmiana popytu na niektóre usługi i towary.

Polecamy: Restrukturyzacja firmy poprzez elastyczne formy zatrudnienia. Poradnik Gazety Prawnej 6/2020





Przedsiębiorca nadal więc stoi wobec zasadniczego wyzwania – jak wygenerować zysk na pokrycie faktycznie poniesionej straty. Pomimo zniesienia ograniczeń w handlu i usługach w maju rynek nie wrócił już do pierwotnego kształtu i jak się wydaje w niektórych branżach już nie wróci. Co gorsza, całkiem realna staje się perspektywa powrotu do scenariusza z marca i kwietnia w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Szansa na odpracowanie strat jest więc mało nierealna. Przeprofilowanie działalności i próba jej dostosowania do nowych realiów wymaga natomiast nakładów finansowych. Pomimo spadku stóp procentowych dostęp do finansowania stał się jednak bardzo ograniczony, gdyż banki znacząco zaostrzyły kryteria oceny zdolności kredytowej. Obserwujemy więc, że coraz więcej firm po prostu dryfuje, a zarządzanie sprowadza się wybierania mniejszego zła i ryzyka. Warto zatem szukać takich rozwiązań, które pozwolą przedsiębiorcom rozprawić się z pulą niepokrytych zobowiązań, nie zaś jedynie poprawić chwilową zdolność generowania przepływów.

Czym jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Wprowadzone 27 maja 2020 roku do porządku prawnego tzw. tarczą 4.0 postępowanie ma na celu pomóc firmie uporać się ze zobowiązaniami, tj. zrestrukturyzować je, w praktyce najczęściej obniżyć. Obok dotychczasowych rodzajów restrukturyzacji (postępowanie o zatwierdzenie układu, układowe, przyspieszone układowe i sanacyjne) wprowadzono pilotażowo na okres jednego roku kolejny rodzaj postępowania dedykowany przedsiębiorcom niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne znacznie różni się od dotychczasowych czterech form restrukturyzacji. Przede wszystkim tym, że jest szybkie i ograniczone w czasie do czterech miesięcy, można je wdrożyć tylko raz, a prowadzi je zaangażowany przez dłużnika doradca restrukturyzacyjny. Rola sądu ogranicza się w zasadzie do zatwierdzenia zawartego układu. Można nim objąć zarówno długi handlowe, jak i publicznoprawne, w tym z tytułu już otrzymanego wsparcia w ramach „tarcz”.