W niedzielę 18 maja 2025 r. odbywają się w Polsce wybory na Prezydenta RP. Do 18 kwietnia można było zgłosić się do pracy w komisji wyborczej. Członkowie komisji mają prawo do dni wolnych od pracy. Za swoją pracę otrzymują również wynagrodzenie. To sposób na dodatkowy zarobek. Jakie są zarobki w komisji wyborczej w 2025 r.?