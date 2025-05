Cząstkowe, orientacyjne wyniki głosowania na Prezydenta Polski w wyborach 2025 r. znane są już w trakcie dnia, w którym wyborcy oddają głosy. Niektórzy niezdecydowani mogą pod ich wpływem zmienić zdanie i wybrać się do komisji wyborczej. Inni ze względu na plan dnia mogą zagłosować tylko późnym wieczorem. Czy zdążą? Do której godziny można głosować?

Do której godziny można głosować 1 czerwca 2025 r.?

W niedzielę 1 czerwca 2025 r. jest druga tura wyborów na Prezydenta RP. Polacy dokonują wyboru pomiędzy Karolem Nawrockim popieranym przez PiS, a Rafałem Trzaskowskim z KO. Na pytanie do której godziny jest głosowanie na prezydenta odpowiada Kodeks wyborczy, a właściwie art. 39 regulujący godziny prac obwodowych komisji wyborczych.

REKLAMA

Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym bez żadnej przerwy od godziny 7:00 do godziny 21:00.

Kolejki do głosowania na prezydenta po 21:00

REKLAMA

Czy to oznacza, że stojący w kolejce nie będą mogli zagłosować po godz. 21:00? Nie. Jeśli wyborcy przyszli do lokalu wyborczego w celu oddania głosu do godz. 21:00, muszą zostać dopuszczeni do głosowania. O godzinie 21:00 przewodniczący obwodowej komisji wyborczej zarządza zakończenie głosowania. Przepisy kodeksowe regulują, że od tego momentu zagłosować mogą tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego przed godziną zakończenia głosowania czyli maksymalnie o godz. 20:59.

Głosowanie może trwać do późniejszej godziny czasu polskiego, jeśli odbywa się na statkach lub za granicą. Tam głosuje się bowiem pomiędzy godz. 7:00 a 21:00 czasu miejscowego. Jeśli jednak głosowanie miałoby zakończyć się w dniu następnym po dniu głosownia w kraju, należy przeprowadzić je w dniu poprzedzającym.

Czy możliwe jest zakończenie głosowania przed 21:00?

Tak, komisja wyborcza może zarządzić wcześniejsze zakończenie głosowania, ale tylko wówczas, gdy wszyscy wyborcy wpisani na listę oddali swój głos. Takie zakończenie głosowania nie może zostać zarządzone na godzinę wcześniejszą niż 18:00.

Dalszy ciąg materiału pod wideo