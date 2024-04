KBW: kandydat skazany, ale nie wpisany do KRK, może brać udział w wyborach, chyba że zrezygnuje

Kandydat skazany, ale nie wpisany do Krajowego Rejestru Karnego, bierze udział w wyborach, chyba że sam zrezygnuje - poinformował PAP dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku Marek Rybnik.

Dyrektor KBW: kandydat skazany, ale nie wpisany do Krajowego Rejestru Karnego, bierze udział w wyborach, chyba że sam zrezygnuje

REKLAMA

Odniósł się w ten sposób do sytuacji, która ma miejsce w podlaskiej gminie Grodzisk. Sąd Okręgowy w Białymstoku w piątek po południu prawomocnie skazał m.in. za przekroczenie uprawnień wójta tej gminy Dariusza Tatarczuka (zgodził się na podawanie danych). Tatarczuk zamierza ponownie ubiegać się o stanowisko wójta w niedzielnych wyborach samorządowych. Sąd orzekł grzywnę i 2-letni zakaz pełnienia funkcji wójta. Prawomocny wyrok skazujący uniemożliwia start w wyborach.



Jak zaznaczył dyrektor Rybnik, choć wyrok jest od piątku prawomocny, to kluczowy jest nie sam fakt jego ogłoszenia. "W potocznym języku taka osoba nadal jest +czysta+ do momentu, aż jej nazwisko nie zostanie wpisane do Krajowego Rejestru Karnego" - zaznaczył. A do tego potrzebne jest przekazanie wyroku i akt sprawy do sądu rejonowego, a stamtąd właśnie do Krajowego Rejestru Karnego, by taka osoba została wpisana do tego rejestru.



"Dopiero z tym momentem, zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej, która określiła zasady pracy terytorialnych komisji wyborczych, na tej podstawie możemy zdecydować i stwierdzić, czy dana osoba posiada bierne prawo wyborcze" - wyjaśnił szef białostockiej delegatury KBW.

REKLAMA

Przed niedzielą nie ma szans na wykonanie tej procedury, jeśli kandydat sam nie zrezygnuje do rozpoczęcia głosowania, w wyborach na wójta gminy Grodzisk wystartują obie zarejestrowane osoby.

"Jeżeli w procesie głosowania mandat zdobędzie kontrkandydat, większego problemu nie będzie. Ale jeżeli mandat mimo wszystko zdobędzie obecnie urzędujący wójt, niestety wkrótce - i to już jest bezapelacyjne, niepodważalne - trzeba będzie wygasić mandat wójta i zarządzić nowe wybory na wójta gminy Grodzisk" - dodał dyr. Rybnik.

(PAP)

autor: Robert Fiłończuk

rof/ mrr/ amac/