Wybory do Parlamentu Europejskiego - głosowanie za granicą

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego za granicą

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polacy z czynnym prawem wyborczym mogą głosować również za granicą. Trzeba jednak spełnić jeden warunek - najpóźniej trzy dni przed wyborami, zgłosić swój zamiar właściwemu konsulowi - instruuje Państwowa Komisja Wyborcza.

Zgłoszenia w konsulacie można dokonać ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą), numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu możesz podać numer ważnego dowodu osobistego.

reklama reklama



Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki (PDF)

Termin 3 dni przed wyborami

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w trzecim dniu przed dniem wyborów.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

PKW instruuje też jak zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego w przypadku, gdy zmieniamy miejsce pobytu przed dniem głosowania. Wówczas głosujemy w oparciu o zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie to wydaje urząd gminy lub właściwy konsul albo kapitan statku. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można zgłosić pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej w urzędzie gminy (konsulacie lub na polskim statku morskim), gdzie jesteśmy ujęci w spisie wyborców, najpóźniej w drugim dniu przed dniem wyborów.

"Z zaświadczeniem takim możesz głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim" - przypomina PKW i przestrzega: "Pamiętaj, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania".

Data wyborów do PE

Wybory europejskie w 27 państwach UE odbędą się między 23 a 26 maja br., w Polsce – w niedzielę 26 maja.