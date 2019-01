Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 - kto może głosować?

Kto może głosować?

Czynne prawo wyborcze, czyli prawo wybierania w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim może głosować, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawa wybierania nie ma osoba:

1) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

2) pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

3) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Jeżeli jesteśmy zameldowani na obszarze danej gminy na pobyt stały, to z urzędu zostajemy wpisani do rejestru wyborców. Dlatego, aby zagłosować osobiście na terenie swojej gminy, nie trzeba wcześniej dokonywać żadnych dodatkowych formalności. Osoby chcące zagłosować w innym miejscu niż to, w którym są zameldowane, powinny uzyskać wpis do rejestru wyborców w odpowiednim urzędzie gminy. Warto pamiętać o tym, iż organ gminy ma 3 dni na rozpatrzenie takiego wniosku.

Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców

Na stałe mieszkam za granicą. Czy w dniu wyborów będę mogła zagłosować w Polsce?

Tak, w dniu głosowania do spisu wyborców można dopisać również obywatela polskiego stale zamieszkującego za granicą, a głosującego w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje za granicą. W takim przypadku komisja odnotowuje numer paszportu oraz miejsce i datę jego wydania w rubryce spisu „uwagi” oraz umieszcza w paszporcie na ostatniej wolnej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe odcisk swojej pieczęci i wpisuje datę głosowania

Czy głos w naszym imieniu może oddać pełnomocnik?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego istnieje możliwość głosowania przez pełnomocnika. Skorzystać z niej mogą osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wyborcom niepełnosprawnym przysługuje również prawo do głosowania korespondencyjnego.

W wyborach europejskich można głosować tylko raz.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.)

