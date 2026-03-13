Za palenie papierosa w lesie zapłacisz 500 zł mandatu. Uwaga szczególnie w parkach narodowych i rezerwatach

Za palenie papierosa w lesie zapłacisz 500 zł mandatu. Uwaga szczególnie w parkach narodowych i rezerwatach

13 marca 2026, 22:55
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
palenie papierosów w lesie górach parku narodowym rezerwacie mandat tytoń
Za palenie papierosa w lesie zapłacisz 500 zł mandatu. Uwaga szczególnie w parkach narodowych i rezerwatach
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Nie pal papierosów w lasach, a tym bardziej parkach narodowych i rezerwatach! Palenie tytoniu w lasach jest zakazane. Zapłacisz 500 zł mandatu! Sprawdź, gdzie możesz palić legalnie.

Palenie papierosów w lesie

Palenie papierosów w lasach grozi wystawieniem mandatu przez strażnika leśnego lub pracownika służby leśnej. Wynika to z § 40 Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zakazuje się czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów. Zabrania się w szczególności:

REKLAMA

REKLAMA

  1. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu;
  2. palenia tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

 

Art. 82 § 3 Kodeksu wykroczeń na osobę palącą tytoń na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m pali tytoń nakłada karę:

  • aresztu, 
  • ograniczenia wolności, 
  • grzywny albo 
  • karę nagany.

Prawo reguluje jednak pewne wyjątki. Gdzie można więc palić papierosy legalnie? Na terenie lasu dopuszcza się palenie tytoniu na drogach utwardzonych i w miejscach wyznaczonych do pobytu ludzi.

Jakie miejsca to tzw. miejsca wyznaczone do pobytu ludzi? - Miejscami wyznaczonymi do pobytu ludzi są odpowiednio oznakowane miejsca postoju pojazdów, parkingi leśne, miejsca odpoczynku z wiatami oraz tereny rekreacyjne zabezpieczone przed pożarem. - wymienia pan Piotr Szyszko, kierownik Zespołu Edukacji Leśnej i Turystyki w Nadleśnictwie Jabłonna.

REKLAMA

Palenie papierosów i ogniska w górach - przepisy

Co do zasady, w górach obowiązują takie same zasady rozpalania ogniska jak w pozostałej części kraju. W polskich górach mamy jednak ogromne obszary leśne, a więc obowiązują w nich zasady z ustawy o lasach, a także rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i Kodeksu wykroczeń.

Szczególnie należy się pilnować w parkach narodowych. Tutaj wszelkie zasady dotyczące porządku, niezakłócania rytmu przyrody i ciszy są bardziej restrykcyjne. Obowiązuje ustawa o ochronie przyrody. W zasadach zwiedzania Tatrzańskiego Parku Narodowego czytamy „Nie pal ognisk ani tytoniu, nie używaj otwartego ognia z wyjątkiem wyznaczonych i oznakowanych miejsc.”

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy o ochronie przyrody w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody zabrania się palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu. Wyjątki są tutaj bardziej rygorystyczne niż w zwykłych lasach. Palić można tylko w miejscach wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

 

Dlaczego w parkach narodowych nie można palić papierosów? Niedopałki stanowią zbyt duże zagrożenie w tak cennych przyrodniczo miejscach. Można to robić tylko w wyznaczonych miejscach, do których należą zwykle bazy noclegowe i punkty gastronomiczne.

Mandat za palenie papierosów w lesie i parku narodowym

Za palenie papierosów i rozpalenie ogniska w lesie lub parku narodowym można otrzymać mandat od 50 do 500 zł. Jeśli popełni się kilka wykroczeń, wówczas mandat może wzrosnąć nawet do 1000 zł. Kto może wręczyć taki mandat? - Za naruszenie przepisów pożarowych spenalizowanych w Kodeksie wykroczeń na terenach w zarządzie Lasów Państwowych mandat mogą nałożyć: strażnik leśny, pracownik służby leśnej posiadający uprawnienia strażnika leśnego w zakresie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz funkcjonariusze Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Na terenach nie będących w zarządzie Lasów Państwowych tylko funkcjonariusze Policji i Państwowej Straży Pożarnej. - tłumaczy Piotr Szyszko, kierownik Zespołu Edukacji Leśnej i Turystyki w Nadleśnictwie Jabłonna.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023, poz. 1336)

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2024, poz. 530)

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2023, poz. 2119)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023, poz. 822)

Powiązane
Czy można palić gałęzie i liście w ogrodzie? Czy w ogóle można palić ognisko na własnej działce?
Czy można palić drewnem w kominku zimą 2026 roku? To zależy: od rodzaju kominka i województwa. Oto aktualne przepisy
Palenie na balkonach zostanie zakazane? Jest komentarz Ministra Zdrowia
Źródło: INFOR
Zmodernizujemy armię za pieniądze obywateli tak jak zbudowaliśmy Gdynię? Dlaczego list zastawny nie jest alternatywą dla programu SAFE
13 mar 2026

Tocząca się od wielu tygodni debata dotycząca SAFE przyniosła wiele interesujących propozycji dotyczących sposobów finansowania polskich zbrojeń. Jedną z nich jest pomysł przedstawiony przez Centrum im. Adama Smitha – sfinansowanie potrzeb obronnych poprzez emisję Publicznego Listu Zastawnego sprzedanego obywatelom. Pomysł ten w duchu samowystarczalności i suwerenności, brzmi atrakcyjnie. Zwolennicy podkreślają też, że list zastawny pozwala finansować wyłącznie konkretne inwestycje, a nie bieżącą konsumpcję państwa. Niestety takie rozwiązanie rodzi dużo więcej pytań niż odpowiedzi - komentuje Michał Ostrowski.
Weto prezydenta Karola Nawrockiego pokrzyżowało plany związane z programem SAFE. Premier Donald Tusk zaczyna realizację planu B
13 mar 2026

W swoim czwartkowym orędziu prezydent Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE. W odpowiedzi premier Donald Tusk stwierdził, że brak podpisu jest poważnym utrudnieniem w realizacji programu modernizacji polskiej armii. Zapowiedział także, że mimo weta rząd będzie kontynuował działania na rzecz realizacji programu SAFE.
Bezpłatne kursy e-learningowe: informacja zwrotna oraz wykorzystanie narzędzi AI w pracy zawodowej
13 mar 2026

W systemie e-learningowym służby cywilnej udostępnione zostały dwa nowe kursy dotyczące informacji zwrotnej oraz wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w codziennej pracy zawodowej. Bezpłatne i zdalne kursy pomogą w podnoszeniu kompetencji zawodowych.
Kartele sztucznej inteligencji - czyli ograniczanie konkurencji na rynku AI
12 mar 2026

Ustalanie cen API modeli językowych, wspólne ograniczanie dostępu do najbardziej zaawansowanych modeli, blokowanie interoperacyjności, wspólne lobbingowanie regulacji utrudniających wejście start-upom – czy rynek już tego doświadcza? Kartelem sztucznej inteligencji nazywa się sytuację, w której firmy rozwijające AI potajemnie lub jawnie współpracują w sposób ograniczający konkurencję - np. ustalając ceny, blokując dostęp do technologii lub wspólnie eliminując mniejszych graczy z rynku.

REKLAMA

Zmiany w stowarzyszeniach. Prezydent podpisał ważna ustawę 11 marca 2026 r.
13 mar 2026

Ustawa z dnia 27 lutego 2026 r.o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadza istotne odmienności prawne, ale co ważne na nowe regulacje w praktyce musimy poczekać aż do 2028 r.
Studenci po 3. roku prawa mogą być młodszymi asystentami sędziego! Jest ustawa i jest podpis Prezydenta. Co to oznacza dla wymiaru sprawiedliwości?
13 mar 2026

Na skutek ustawy z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, podpisanej przez Prezydenta 11 marca 2026 r. zmieniają się zasady w sądach. Na stanowisku młodszego asystenta Istnieje możliwość zatrudniania w sądach powszechnych studentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo, którzy ukończyli trzeci rok tych studiów oraz modyfikuje się w niezbędnym zakresie przepisy dotyczące pozostałych stanowisk asystenckich, czyli asystenta sędziego i starszego asystenta sędziego.
Od 1 maja 2026 r. wchodzą w życie obostrzenia dotyczące kosmetyków. Niektóre znikną ze sklepów, inne będą miały zmienione składy
12 mar 2026

W wyniku zmiany przepisów dotyczących składu kosmetyków, producenci wprowadzający je na rynek Unii Europejskiej będą musieli przyjrzeć się stosowanym recepturom. Niektóre produkty znikną z półek, innym trzeba będzie zmienić składy.
Znowelizowane przepisy o środkach ochrony roślin. Czy działkowcy mają nowe obowiązki?
13 mar 2026

Niedawno weszły w życie nowe przepisy dotyczące środków ochrony roślin. Pojawiły się też informacje o dodatkowych obowiązkach dla działkowców i użytkowników amatorskich korzystających z tych preparatów. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajęło stanowisko w tej sprawie.

REKLAMA

Szczepienia przeciwko wściekliźnie raz na trzy lata - sprawą musiał zająć się RPO
13 mar 2026

Obowiązek corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie budzi coraz większe kontrowersje z uwagi na coraz lepsze preparaty. Fundacja zajmująca się ochroną zwierząt alarmuje, że nowoczesne szczepionki chronią nawet przez trzy lata - a mimo to właściciele psów muszą co roku prowadzić pupila do weterynarza na zastrzyk. Pod groźbą grzywny. Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich.
Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy od 22:00 do 6:00 jest już faktem - prohibicja nocna wejdzie od 1 czerwca 2026
13 mar 2026

Rada Warszawy przegłosowała zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta. Od 1 czerwca 2026 r. kupienie piwa czy wina w sklepie lub na stacji benzynowej między 22:00 a 6:00 będzie niemożliwe. Za uchwałą zagłosowało 57 radnych, przeciw byli tylko dwaj. Stolica dołącza do miast, które zdecydowały się na nocną prohibicję.
