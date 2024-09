4626 zł od 1 stycznia 2025 r.? Rząd ma czas do 15 września na podjęcie ostatecznej decyzji

Rada Ministrów ma czas do 15 września 2024 r. na przyjęcie rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. Od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4626 zł, a minimalna stawka godzinowa 30,20 zł.

Rząd ma czas do 15 września na podjęcie ostatecznej decyzji

Radzie Dialogu Społecznego (RDS) nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie minimalnej płacy w 2025 r. W związku z tym, że RDS nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 r. oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r., Rada Ministrów ma czas do 15 września na podjęcie ostatecznej decyzji. W związku z tym, że 15 września wypada w niedzielę, ostateczną wysokość minimalnego wynagrodzenia poznamy najprawdopodobniej wcześniej.

4626 zł od 1 stycznia 2025 r.?

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 r. wyniesie 4626 zł brutto. Jest to wzrost o 326 zł. Od 1 lipca 2024 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4300 zł brutto. Zaś wysokość minimalnej stawki godzinowej za pracę od 1 stycznia 2025 r. będzie wynosiła 30,20 zł brutto. Przekłada się to na wzrost o 2,10 zł. Od 1 lipca 2024 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 28,10 zł. Są to te same kwoty, które Rada Ministrów przedstawiła Radzie Dialogu Społecznego.

Zastrzeżenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia

W trakcie uzgodnień pojawiły się zastrzeżenia zarówno ze strony poszczególnych ministerstw, jak i związków zawodowych. Poniżej prezentujemy niektóre z nich. NSZZ Solidarność podkreśliła, że proponowany wzrost minimalnego wynagrodzenia jest odzwierciedleniem ustawowego minimum, a prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność oczekuje wzrostu płacy minimalnej o nie mniej niż 8,14 proc., tj. do 4650 zł. Pracodawcy Pomorza i Kujaw zaapelowali zaś o zamrożenie wzrostu płacy minimalnej na okres jednego roku, ma przełożyć się na danie przestrzeni na ugruntowanie pozycji firm w trudnych czasach gospodarczych. OPZZ negatywnie oceniło propozycję strony rządowej dotyczące propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia. Związek podtrzymał swoje stanowisko, zgodnie z którym minimalne wynagrodzenie za pracę powinno wzrosnąć o co najmniej 8,14 proc. , tj. o 350 zł i wynosić w 2025 r. 4650 zł. Ponadto zaapelowali o wyłączenie z minimalnego wynagrodzenia wszystkich dodatków włączanych obecnie przez pracodawców do wynagrodzenia pracownika. Ministerstwo Finansów wskazało, że w ostatnich latach poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę rósł znacznie szybciej niż poziom wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej, których wynagrodzenia są oparte o średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, planowany co roku w ustawie budżetowej. To zaś spowodowało spłaszczanie wynagrodzeń.