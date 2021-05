Świadczenie pielęgnacyjne – jakie zmiany przewiduje „Polski Ład”?

Świadczenie pielęgnacyjne zostało uwzględnione w „Polskim Ładzie”. Jakie zmiany miałyby dotyczyć opiekunów osób niepełnosprawnych?

Świadczenie pielęgnacyjne – zmiany „Polski Ład”

Zaprezentowany w połowie maja 2021 r. program „Polski Ład” przewiduje m.in. zmiany w zakresie przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych.

„Osoby z niepełnosprawnościami zasługują, tak samo jak wszyscy, by żyć pełnią życia. Państwo musi zapewnić im odpowiednie warunki, by cel ten realizować. Dlatego utworzyliśmy już Fundusz Solidarnościowy, wprowadziliśmy w życie świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, regularnie podnosimy wysokość pozostałych świadczeń, a także uruchomiliśmy program „Za życiem”. W kolejnych latach będziemy realizować Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, pierwszy tak kompleksowy program, który zbuduje szeroką sieć wsparcia i który odchodzi od medyczno-charytatywnego modelu rozumienia niepełnosprawności na rzecz poszanowania pełnej podmiotowości osób z niepełnosprawnościami. Zrównamy także świadczenie pielęgnacyjne dla sprawujących opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami niezależnie od momentu powstania niepełnosprawności. Bo wsparcie państwa powinno być równe niezależnie od okoliczności losu” – czytamy w dokumencie opublikowanym na stronie polskilad.pis.org.pl.

Świadczenie pielęgnacyjne niezależnie od momentu powstania niepełnosprawności?

Jak jest obecnie?

Świadczenie pielęgnacyjne jest jednym ze świadczeń opiekuńczych wymienionych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z przepisami przysługuje ono, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Stanowi o tym art. 17 ust. 1b. ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W 2014 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, iż przepis ten w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności, jest niezgodny z Konstytucją.

„Od realizacji ww. wyroku, w którym Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepis art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych uzależniający prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od daty powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki, zależy kształt systemowego wsparcia opiekunów niesamodzielnych osób niepełnosprawnych, którzy zakończyli aktywność zawodową lub jej nie podjęli z powodu konieczności zapewnienia stałej opieki niepełnosprawnemu członkowi rodziny” – informowała w marcu 2021 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha (w odpowiedzi na interpelację nr 21087).

„Należy przy tym zauważyć, że realizacja systemowego wsparcia dla opiekunów niesamodzielnych osób niepełnosprawnych wymaga zmian w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności, w oparciu o który możliwe będzie wyodrębnienie spośród osób niepełnosprawnych - osób faktycznie niesamodzielnych, których funkcjonowanie bezwzględnie wymaga pomocy opiekuna uprawnionego do odpowiednich świadczeń opiekuńczych.” – czytamy w odpowiedzi.

Jak podkreśliła Barbara Socha „ewentualne wprowadzenie zmian zgłaszanych przez środowiska osób niepełnosprawnych w warunkach przyznawania świadczeń opiekuńczych, w tym dotyczących kwestii aktywności zawodowej opiekunów osób niepełnosprawnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, będzie możliwe do zrealizowania po wcześniejszym uregulowaniu kwestii podstawowej dla kształtu systemu świadczeń opiekuńczych, tj. ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego w oparciu o zreformowane orzecznictwo o niepełnosprawności”.

Świadczenie pielęgnacyjne – od kiedy zmiany?

O możliwym terminie wprowadzenia planowanych zmian minister rodziny Marlena Maląg w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

„W zmianach, które będziemy przygotowywali w ustawie +Za życiem+ w pierwszym kroku chcemy właśnie doprowadzić do zrównania świadczenia pielęgnacyjnego. Myślę, że prace legislacyjne nad tą ustawą będą mogły rozpocząć się w czerwcu, a wdrożenie przepisu planujemy od początku przyszłego roku" – mówiła szefowa resortu rodziny.

"Warto również przypomnieć o progu dochodowym dla opiekunów osób, których niepełnoprawność nastąpiła po 18. roku życia i tę kwestię będziemy rozwiązywać razem z reformą orzecznictwa o niepełnosprawności, wtedy będziemy mogli zrealizować ten wyrok" – dodała.

