Podwyżka do 3259 zł: Świadczenie pielęgnacyjne w 2025 r. Śmierć. Dzieci. Świadczenie wspierające

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne w 2024 r.? Komu przysługuje po zmianach? Co z waloryzacją w 2025 r.? Podwyżka do 3259 zł. Śmierć. Dzieci. Świadczenie wspierające

Obliczamy podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego na 2025 r. w 5 krokach:

Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 (2988 zł) i 2025 r. (podwyżka do 3259 zł)

Krok 1 Pensja minimalna z 1 stycznia 2024 r. - 4242 zł brutto

Krok 2 Pensja minimalna na 1 stycznia 2025 r. - 4626 zł brutto

Krok 3 - O ile wzrosła pensja minimalna 4242? Wzrosła o + 9,05% = 4626 zł

Krok 4 - 2988 zł (świadczenie pielęgnacyjne 2024 r.) +9,05%= 3258,4 zł.

Krok 5 - Zaokrąglamy 3258,4 zł w górę do 3259 zł

I mamy świadczenie pielęgnacyjne dla 2025 r.

W 2025 r. świadczenie pielęgnacyjne przekroczy 3000 zł. Zasiłek pielęgnacyjny wciąż 251,84 zł

Świadczenie pielęgnacyjne i świadczenie wspierające w 2024 r.

Można uznać, iż rok 2024 jest rewolucyjny dla świadczenia pielęgnacyjnego. Wszystko za sprawą świadczenia wpierającego, które zmieniło też zasady przyznawania m.in. świadczenia pielęgnacyjnego.

Przede wszystkim chodzi o krąg osób uprawnionych. Świadczenia pielęgnacyjnego co do zasady nie można już z otrzymać na seniora.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych w nowym brzmieniu wymienia tu szczegółowo osoby, które mogą dostać świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Są to:

matka albo ojciec;

inne osoby, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,

opiekun faktyczny dziecka,

rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje m.in. w sytuacji, gdy osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna.

Ważne Osoby, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach „starych” tzn. obowiązujących do 31 grudnia 2023 r. w określonych przypadkach mogą nadal je pobierać zgodnie z ochroną prawa nabytych.

Zmiany 2024. Te dzieci już mogą korzystać ze świadczenia pielęgnacyjnego

Kolejna ważna zmiana dotyczy możliwości „dorabiania” do świadczenia pielęgnacyjnego. Według nowych zasad można łączyć aktywność zawodową z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko.

Podobnie jest w sytuacji, gdy opiekun ma ustalone prawo do emerytury czy renty.

Zmiany dotyczą też osób prowadzących gospodarstwa rolne.

Przykład Pan Andrzej jest rolnikiem. Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na „nowych” zasadach, obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. nie musi rezygnować z prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Świadczenie pielęgnacyjne po śmierci podopiecznego

W przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, osoba sprawująca opiekę zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki.

Tę zasadę dla świadczenia pielęgnacyjnego również wprowadziła od 1 stycznia 2024 r. ustawa o świadczeniu wspierającym.

Świadczenie pielęgnacyjne a tzw. 1500 plus

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego na nowych, obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. zasadach nie wykluczy prawa do świadczenia „aktywni rodzice w pracy”. Dla świadczenia „aktywni rodzice w pracy” ważne jest, aby rodzice byli aktywni zawodowo na określonym, wskazanym w ustawie poziomie.

„W związku z tym, aktywni zawodowo rodzice, spośród których jeden pobiera świadczenie pielęgnacyjne na „nowych” zasadach, w ramach programu „Aktywny rodzic” będą mogli uzyskać wsparcie na dziecko w postaci jednego, wybranego świadczenia spośród trzech komponentów programu, tj. albo „aktywni rodzice w pracy” (tzw. babciowe) albo „aktywnie w żłobku” albo „aktywnie w domu” - czytamy na stronie internetowej MRPiPS.

Świadczenie pielęgnacyjne. Waloryzacja w 2025 r.

Czy w 2025 r. będzie podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego? To pytanie zadaje sobie wielu opiekunów.

Ważne Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2988 zł.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia. Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem tym jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedniego. Tak ustaloną wysokość świadczenia zaokrągla się następnie do pełnych złotych w górę.

Jeżeli przepisy te nie ulegną zmianie, to ostateczną wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na 2025 r. powinniśmy poznać do 15 listopada 2024 r., ponieważ w tym terminie nowa kwota podlega ogłoszeniu w „Monitorze Polskim”.