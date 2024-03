1261,64 zł – od 1 marca 2024 r. nawet tyle zasiłku może być nietykalne dla komornika. Sprawdź jak wzrosły kwoty wolne od potrąceń.

sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego – do kwoty 764,62 zł (do 29 lutego 2024 r. kwota 681,97 zł),

sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż m.in. należności alimentacyjne, należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należności likwidatora funduszu alimentacyjnego oraz należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi – do kwoty 1261,64 zł (do 29 lutego 2024 r. kwota 1125,26 zł),

nienależnie pobrane zasiłki rodzinne lub pielęgnacyjne, świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie, a także kwoty zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconego za okres, za który przyznano dodatek pielęgnacyjny, kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kwoty nienależnie po rannych świadczeń wychowawczych oraz świadczeń dobry start, kwoty nienależnie pobranego rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – do kwoty 1009,33 zł (do 29 lutego 2024 r. kwota 900,22 zł),

należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych – na wniosek dyrektorów tych placówek do kwoty 305,84 zł (do 29 lutego 2024 r. kwota 272,78 zł).