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Strona główna » Prawo » Praca » Zasiłki » Zasiłek chorobowy » Myślisz, że ZUS zapłaci za Twoje L4? Przez ten powszechny błąd zostaniesz bez grosza

Myślisz, że ZUS zapłaci za Twoje L4? Przez ten powszechny błąd zostaniesz bez grosza

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25 sierpnia 2026, 08:54
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
ZUS, pieniądze, gotówka
Myślisz, że ZUS zapłaci za Twoje L4? Przez ten powszechny błąd zostaniesz bez grosza
Shutterstock

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Wielu Polaków żyje w nieświadomości, która w razie nagłej choroby może ich słono kosztować. Automatycznie zakładamy, że skoro co miesiąc opłacamy składki do ZUS, to w razie problemów ze zdrowiem zawsze przysługuje nam płatny zasiłek chorobowy. Nic bardziej mylnego. Przez powszechne mylenie dwóch podobnie brzmiących pojęć - ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia chorobowego - w kryzysowym momencie możesz zostać bez prawa do płatnego zwolnienia lekarskiego (L4). Różnica między nimi jest fundamentalna, a jej nieznajomość niesie za sobą potężne ryzyko finansowe.

Prosty podział: Darmowe leczenie vs. Pieniądze na życie

Różnicę między tymi dwoma świadczeniami można streścić w jednym, prostym zdaniu: ubezpieczenie zdrowotne pozwala na bezpłatne leczenie, natomiast ubezpieczenie chorobowe zapewnia pieniądze na czas leczenia.

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Ubezpieczenie chorobowe to jedno z ubezpieczeń społecznych, które daje nam prawo do zasiłku w razie choroby i macierzyństwa. Ubezpieczenie zdrowotne pozwala nam na korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej, zarówno ambulatoryjnej, jak i szpitalnej – wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim.

Choć obie składki pobiera Zakład Ubezpieczeń Społecznych, trafiają one do zupełnie innych szuflad:

  • Składka chorobowa zostaje w ZUS i jest zapisywana na Twoim indywidualnym koncie.
  • Składka zdrowotna jest przez ZUS jedynie przejmowana i od razu przekazywana do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Co naprawdę zyskujesz z ubezpieczenia chorobowego?

Opłacanie składki chorobowej to Twoja jedyna poduszka finansowa na wypadek, gdy zdrowie odmówi posłuszeństwa. Z tego tytułu przysługuje Ci szereg kluczowych świadczeń:

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  • Zasiłek chorobowy - tradycyjne płatne zwolnienie lekarskie (L4), gdy sam chorujesz lub ulegniesz urazowi.
  • Zasiłek opiekuńczy - pieniądze na czas, gdy musisz zaopiekować się chorym dzieckiem, partnerem lub starszym rodzicem.
  • Świadczenie rehabilitacyjne - ratunek finansowy, jeśli Twoja choroba się przedłuża, a limit zwykłego zasiłku chorobowego się wyczerpuje.
  • Zasiłek macierzyński - gwarancja środków do życia po urodzeniu dziecka lub przyjęciu go na wychowanie.

Kto jest bezpieczny, a kto ryzykuje najwięcej?

To, czy jesteś chroniony, zależy bezpośrednio od formy Twojego zatrudnienia. Przepisy dzielą pracujących na dwie grupy:

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1. Etatowcy (Umowa o pracę)

Jeśli pracujesz na etacie, możesz spać spokojnie. Ubezpieczenie chorobowe jest dla Ciebie zawsze obowiązkowe. Pracodawca ma obowiązek potrącać tę składkę z Twojej pensji.

2. Zleceniobiorcy i Przedsiębiorcy (Umowa zlecenia / Własna firma)

Tutaj czai się największa pułapka. Dla osób na umowach zlecenia oraz prowadzących własną działalność gospodarczą ubezpieczenie chorobowe jest całkowicie dobrowolne. Jeśli sam nie zgłosisz chęci przystąpienia do niego i nie dopilnujesz formalności, w razie choroby nie otrzymasz od ZUS ani grosza. Warto przekalkulować to ryzyko - składka chorobowa wynosi tylko 2,45 proc. podstawy wymiaru, a daje pełne bezpieczeństwo finansowe w kryzysowej sytuacji.

Ubezpieczenie zdrowotne: Obowiązek dla każdego (i rodziny)

O ile z chorobowego można zrezygnować na własne ryzyko, o tyle ubezpieczenie zdrowotne (to od darmowych wizyt u lekarza i szpitali) jest obowiązkowe dla niemal każdego. Musi je opłacać pracownik na etacie, zleceniobiorca, przedsiębiorca, emeryt, a nawet zarejestrowany bezrobotny. Co ważne, jeśli członek Twojej rodziny (np. niepracujący małżonek lub uczące się dziecko) nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia, masz obowiązek zgłosić go do swojego ubezpieczenia zdrowotnego. Dobra wiadomość: dopisanie bliskich do Twojego ubezpieczenia zdrowotnego jest całkowicie darmowe. Niezależnie od tego, czy zgłosisz tylko siebie, czy również partnera i dzieci, z Twojego wynagrodzenia zawsze zostanie pobrana ta sama stała stawka - 9 procent.

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Źródło: INFOR
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