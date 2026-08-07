Złożyła wniosek o rentę wdowią w lutym. Wypłatę dostała dopiero rok później. A co z odsetkami?

Wyobraź sobie, że składasz wniosek o rentę wdowią w lutym. Mijają miesiące, kolejny rok, a Ty wciąż nie wiesz, ile realnie dostaniesz i kiedy. Urzędy wymieniają się między sobą pismami, jeden system informatyczny czeka na dane z drugiego, a Ty żyjesz na niepełnym świadczeniu. Dokładnie taką sytuację opisał RPO w piśmie skierowanym do MRPiPS. Na czym polega problem i czego RPO domaga się od rządu?

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Najważniejsze w tym artykule o opóźnieniach w rencie wdowiej:

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi na opóźnienia w wypłacie renty wdowiej sięgające 10–13 miesięcy od złożenia wniosku

Problem dotyczy sytuacji, gdy w sprawę zaangażowane są dwa różne organy rentowe – np. ZUS i KRUS, ZUS i Wojskowe Biuro Emerytalne czy ZUS i Biuro Emerytalne Służby Więziennej

Mimo wielomiesięcznego czekania, żadna z opisanych przez RPO osób nie otrzymała odsetek za opóźnienie – urzędy tłumaczą się obowiązującymi przepisami

RPO wystąpił 30 lipca 2026 r. do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk z żądaniem zajęcia stanowiska

Od 1 stycznia 2027 r. wysokość świadczenia niższego w zbiegu wzrośnie z 15% do 25%

Co to jest renta wdowia i na czym polega problem?

Renta wdowia to potoczna nazwa mechanizmu, który pozwala łączyć rentę rodzinną po zmarłym małżonku z własnym świadczeniem emerytalnym lub rentowym. Nowe zasady weszły w życie 1 stycznia 2025 r. na mocy ustawy z 26 lipca 2024 r., a prawo do faktycznej wypłaty w zbiegu przysługuje nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r. Zgodnie z przepisami osoba uprawniona wybiera, czy chce otrzymywać:

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100% renty rodzinnej + 15% własnej emerytury lub renty , albo

, albo 100% własnej emerytury lub renty + 15% renty rodzinnej.

Każde z tych świadczeń może wypłacać inny organ. To właśnie tu zaczyna się problem opisany przez RPO - bo świadczenia w zbiegu nie zawsze pochodzą z tego samego urzędu.

Kogo dotyczy problem opisany przez RPO?

Sprawa dotyczy przede wszystkim osób, u których do ustalenia zbiegu świadczeń potrzebne jest współdziałanie dwóch różnych organów rentowych. W grę wchodzi pięć instytucji:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),

Wojskowe Biura Emerytalne,

Biuro Emerytalne Służby Więziennej,

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.

Ważne Jeśli pobierasz rentę rodzinną z ZUS, a Twoje własne świadczenie wypłaca np. KRUS lub wojskowy organ emerytalny – to właśnie Ciebie może dotknąć wielomiesięczne oczekiwanie opisane w piśmie Rzecznika.

Ile trzeba czekać na pełną wypłatę? Trzy przykłady z życia wzięte

RPO przywołał trzy konkretne sprawy, które trafiły do jego biura. Dane pokazują skalę problemu jasno.

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Pani Ewa - ma świadczenia do wypłaty przez ZUS i Biuro Emerytalne Służby Więziennej. Złożyła wniosek 2 stycznia 2025 r., organy wymieniały informacje prawie 12 miesięcy ;

- ma świadczenia do wypłaty przez ZUS i Biuro Emerytalne Służby Więziennej. Złożyła wniosek 2 stycznia 2025 r., organy wymieniały informacje prawie ; Pani Anna - świadczenia z ZUS i KRUS. Jej wniosek był z 5 lutego 2025 r., a organy wymieniały informacje 13 miesięcy ;

- świadczenia z ZUS i KRUS. Jej wniosek był z 5 lutego 2025 r., a organy wymieniały informacje ; Pani Zofia - świadczenia z ZUS i KRUS. Wniosek z 10 lutego 2025 r., czekała 10 miesięcy.

W przypadku Pani Ewy sprawę dodatkowo skomplikował błąd w jednym z komunikatów - zawierał nieprawidłową wysokość świadczenia, co wymagało kolejnej rundy korespondencji między urzędami.

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U Pani Zofii problem polegał na tym, że system informatyczny KRUS nie uwzględniał informacji o jej dawniej zawieszonej emeryturze rolniczej, co wymagało dodatkowych wyjaśnień.

Czy za opóźnienie w wypłacie renty wdowiej dostaniesz odsetki?

To najważniejsza i najbardziej niepokojąca część całej sprawy. Zgodnie z art. 85 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jeśli ZUS nie ustali prawa do świadczenia lub go nie wypłaci w terminie, powinien zapłacić odsetki ustawowe za opóźnienie. Jest jednak wyjątek - odsetki nie przysługują, gdy opóźnienie wynika z okoliczności, za które organ nie ponosi odpowiedzialności.

I właśnie na ten wyjątek powołują się urzędy. W żadnej z trzech opisanych przez RPO spraw - mimo oczekiwania trwającego od 10 do 13 miesięcy - nie doszło do wypłaty odsetek. Organy rentowe argumentowały, że:

decyzję wydały niezwłocznie po otrzymaniu ostatniego, prawidłowego komunikatu od drugiego urzędu,

wypłatę uruchomiły w najbliższym możliwym terminie płatności,

opóźnienie wynikało z konieczności wymiany informacji między instytucjami, a nie z ich zaniedbania.

Rzecznik Praw Obywatelskich nie zgadza się z taką interpretacją skutków tego mechanizmu:

"Nie sposób zaakceptować sytuacji, w której skutki przedłużającego się postępowania prowadzonego przez organy rentowe obciążają osobę uprawnioną. Przedłużające się postępowanie, wynikające z uwarunkowań organizacyjnych właściwych organów rentowych, nie powinno prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej ani faktycznej osoby uprawnionej."

Innymi słowy, to Ty jako osoba uprawniona ponosisz koszt tego, że dwa urzędy zbyt długo wymieniają się między sobą pismami – mimo że nie masz na to żadnego wpływu.

Dlaczego wymiana informacji do wypłaty renty wdowiej między urzędami trwa tak długo?

Na potrzeby ustalania zbiegu świadczeń ZUS prowadzi specjalny system teleinformatyczny, przez który wszystkie organy rentowe wymieniają się komunikatami oznaczonymi symbolami K00, K01, K02 i K03. Każdy z nich pełni inną funkcję – od zgłoszenia wszczęcia postępowania, przez przekazanie wysokości świadczenia, aż po finalne potwierdzenie ustalenia zbiegu. Problem w tym, że - jak pokazują opisane przykłady - komunikaty:

wpływają z dużym opóźnieniem (np. pierwszy komunikat w sprawie Pani Ewy dotarł do BESW dopiero po 5 miesiącach od złożenia wniosku),

(np. pierwszy komunikat w sprawie Pani Ewy dotarł do BESW dopiero od złożenia wniosku), bywają błędne i wymagają korekty , co dokłada kolejne tygodnie lub miesiące,

, co dokłada kolejne tygodnie lub miesiące, nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistą sytuację świadczeniobiorcy, jak w przypadku nieaktualnych danych o dawnej emeryturze rolniczej Pani Zofii.

Ważne Ustawa nakłada na organ rentowy obowiązek wydania decyzji w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Problem w tym, że samo „wyjaśnienie ostatniej okoliczności" może trwać niemal rok – a ten czas nie jest wliczany do żadnego ustawowego terminu, którego przekroczenie rodziłoby obowiązek zapłaty odsetek.

Czego w sprawie renty wdowiej RPO żąda od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej?

W piśmie z 30 lipca 2026 r. RPO, zwrócił się do Minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk z dwoma konkretnymi żądaniami.

Po pierwsze, RPO domaga się pogłębionej analizy sposobu prowadzenia postępowań przez wszystkie pięć organów rentowych w sprawach wymagających ich wzajemnego współdziałania – szczególnie tam, gdzie dochodzi do znacznego wydłużenia czasu oczekiwania.

Po drugie, Rzecznik chce, by ministerstwo oceniło, czy obowiązujące przepisy o odsetkach za opóźnienie w ogóle spełniają swoją funkcję:

"Odsetki stanowią co do zasady minimalną rekompensatę uszczerbku poniesionego przez osobę uprawnioną wskutek pozbawienia jej możliwości korzystania z należnego świadczenia pieniężnego."

RPO działa na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich i formalnie prosi ministerstwo o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Na razie odpowiedzi resortu jeszcze nie ma – pismo trafiło do ministerstwa niedawno, a RPO opublikował je 6 sierpnia 2026 r.

Co się zmieni od 2027 roku w rencie wdowiej?

Niezależnie od interwencji RPO, w przepisach o rencie wdowiej zaplanowana jest już jedna konkretna zmiana. Obecnie osoba w zbiegu świadczeń otrzymuje 15% niższego z nich. Od 1 stycznia 2027 r. wskaźnik ten wzrośnie do 25%. To oznacza wyższe wypłaty dla osób pobierających świadczenia w zbiegu – ale nie rozwiązuje problemu długości samych postępowań, na który wskazuje Rzecznik.

FAQ – najczęstsze pytania o rentę wdowią i opóźnienia w wypłacie

Czym jest renta wdowia?

To mechanizm pozwalający łączyć rentę rodzinną po zmarłym małżonku z własną emeryturą lub rentą. Obowiązuje od 1 stycznia 2025 r., a wypłaty w zbiegu przysługują od 1 lipca 2025 r.

Ile procent świadczenia można dodatkowo otrzymać w ramach renty wdowiej?

Obecnie niższe ze świadczeń wypłacane jest w wysokości 15%. Od 1 stycznia 2027 r. wskaźnik ten wzrośnie do 25%.

Dlaczego wypłata renty wdowiej może się opóźniać nawet o rok?

Jeśli Twoja renta rodzinna i własne świadczenie pochodzą z dwóch różnych organów (np. ZUS i KRUS), urzędy muszą wymienić się komunikatami o wysokości świadczeń. Ten proces bywa długi i podatny na błędy.

Czy przysługują mi odsetki za opóźnienie w wypłacie renty wdowiej?

Zgodnie z opisanymi przez RPO przypadkami – w praktyce zwykle nie. Organy rentowe uznają, że opóźnienie wynika z okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, jeśli decyzję wydały niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowych danych od drugiego urzędu.

Które organy rentowe mogą być zaangażowane w ustalenie renty wdowiej?

ZUS, KRUS, Wojskowe Biura Emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej oraz Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.

Co zrobił Rzecznik Praw Obywatelskich w tej sprawie?

30 lipca 2026 r. wystąpił do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o analizę praktyki organów rentowych oraz ocenę przepisów dotyczących odsetek za opóźnienie.

Czy ministerstwo już odpowiedziało na pismo RPO?

Nie – na dzień publikacji tego artykułu odpowiedź MRPiPS jeszcze nie wpłynęła. RPO opublikował swoje pismo 6 sierpnia 2026 r.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich