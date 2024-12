TVN i Polsat będą umieszczone w wykazie podmiotów podlegających ochronie. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia

Cyfrowy Polsat, P4 - operator sieci Play, TVN, T-Mobile i WB Electronics znalazły się na liście podmiotów podlegających ochronie - poinformował premier Donald Tusk. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia.

Wpis na listę podmiotów podlegających ochronie

Premier Donald Tusk po posiedzeniu rządu w dniu 18 grudnia 2024 r. poinformował, że Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli. - Ta lista była już dość pokaźna. Dołożyliśmy do tej listy takie firmy jak: Cyfrowy Polsat, P4 (operator sieci Play - PAP), TVN, Polsat telewizja, T-Mobile i WB Electronics - powiedział Tusk.

REKLAMA

Tusk niedawno zapowiedział, że stacje telewizyjne TVN i Polsat zostaną umieszczone w wykazie firm strategicznych, które podlegają ochronie np. przed agresywnym i niebezpiecznym, z punktu widzenia interesów państwa, przejęciem. Wykaz podmiotów podlegających ochronie prowadzony jest na postawie ustawy o kontroli niektórych inwestycji.

Które firmy mogą być zamieszczone w wykazie

REKLAMA

W wykazie zamieszczane mogą być firmy np. działające na rynku energetyki, ale też zajmujące się telekomunikacją (nie ma jednak stacji telewizyjnych). Przypisane do nich są organy kontroli, np. resorty. Organy te mogą w drodze sprzeciwu zablokować transakcje skutkujące np. przejęciem tych firm. Zgłaszając taki sprzeciw, organ kontroli może mieć na celu m.in. ochronę niepodległości, praw obywatelskich i bezpieczeństwa Polski, a także dbałość o wypełnianie obowiązków wynikających z członkostwa Polski w NATO.

Wydając rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli Rada Ministrów musi uwzględnić w szczególności udział danego podmiotu w rynku, skalę prowadzonej działalności oraz rzeczywiste i wystarczająco poważne zagrożenia dla fundamentalnych interesów społeczeństwa związane z prowadzeniem działalności przez podmiot.

Opinie ekspertów o sytuacji TVN i Polsatu

Decyzja premiera to reakcja na informacje, że fundusz powiązany z węgierskim biznesmenem bliskim premierowi Viktorowi Orbanowi jest coraz bliżej kupienia stacji TVN od Warner Bros. Discovery. Z kolei w przypadku Grupy Polsat sąd w Liechtensteinie wprowadził kuratora do kluczowych fundacji kontrolujących rodzinny majątek Solorza, żeby uniemożliwić jemu i jego żonie Justynie Kulce wydziedziczenie dzieci miliardera z poprzednich małżeństw. Od tego momentu Solorz i Kulka nie mogą samodzielnie podejmować kluczowych decyzji w Grupie Polsat.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

W ocenie ekspertów uznanie TVN za firmę strategiczną oznacza dla niej ochronę przed przejęciem przez węgierską telewizję, której właściciel jest powiązany z Viktorem Orbanem. Z kolei sytuacja Polsatu jest niejasna, a włączenie się państwa w konflikt rodzinny właścicieli jeszcze bardziej ją komplikuje.

Adwokat prof. Michał Romanowski, zapytany o podstawy prawne wpisania do wykazu firm strategicznych spółki z zagranicznym kapitałem, jaką jest TVN, wyjaśnił, że premier Tusk zapewne tę decyzję opiera na ustawie o kontroli inwestycji zagranicznych z 2015 r. - Jeżeli jest to uzasadnione porządkiem publicznym lub wymaga tego bezpieczeństwo publiczne, ustawa odwołuje się do artykułu 4 ust. 2 traktatu o ustanowieniu Unii Europejskiej, który w takich przypadkach daje państwom członkowskim prawa w zakresie ograniczania swobody działalności gospodarczej – wyjaśnił prawnik. Ocenił, że zaistniały przesłanki, aby odwołać się do tych przepisów.

Zdaniem Jana Ordyńskiego z Towarzystwa Dziennikarskiego dalsze istnienie Polsatu nie było zagrożone, bez względu na to, która ze stron obecnego konfliktu odniesie zwycięstwo. Na pewno ani jednej, ani drugiej nie zależy na upadku firmy.