Alimenty od ciotki i wujka dziecka – co na to prawo?

Wujek i ciocia - czy ciąży na nich obowiązek alimentacyjny?

"Ojciec nie płaci zasądzonych alimentów na dziecko. Czy w tej sytuacji można domagać się świadczeń od jego rodzeństwa tj. od ciotki i wujka dziecka?"

Zgodnie z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Krewni w linii prostej to m.in. rodzice czy dziadkowie. Przepis ten wskazuje też na rodzeństwo osoby uprawnionej do alimentów, nie zaś na rodzeństwo rodzica. Oznacza to, iż krewnych dziecka takich jak wuj, ciotka, stryjek, stryjenka nie obciąża obowiązek alimentacyjny.

Nie wyklucza to oczywiście możliwości dobrowolnej pomocy ze strony tych osób.

Co istotne, obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem. Jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych, obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.

Warto pamiętać, iż obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

W praktyce zatem nie można dochodzić alimentów na przykład od dziadków dziecka, jeżeli rodzic w całości wypełnia swój obowiązek.

Dziecko w niedostatku

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

Oznacza to, iż w przypadku rodziców przesłanką obowiązku alimentacyjnego jest niemożność samodzielnego utrzymania się dzieci. W przypadku żądania alimentów od innych zobowiązanych krewnych poza rodzicami po stronie dziecka musi istnieć niedostatek. Samo pojęcie niedostatku nie zostało zdefiniowane w przepisach. Najczęściej przyjmuje się, iż mamy z nim do czynienia, gdy dana osoba swoimi siłami nie jest w stanie zaspokoić własnych usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części.

