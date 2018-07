Bezrobocie w pierwszym półroczu 2018 roku

Bezrobocie - co to takiego?

Na początku należy wyjaśnić czym jest bezrobocie. W literaturze bezrobocie opisane jest jako „zjawisko gospodarcze charakteryzujące się tym, że większa lub mniejsza liczba osób zdolna do pracy i poszukujących pracy nie znajduje zatrudnienia ”. Natomiast bezrobotny „to osoba, która, w danym momencie nie pracuje, ale chce pracować i aktywnie szuka pracy, ale nie może otrzymać zatrudnienia przy istniejących stawkach płac”1.

reklama reklama

Jak wyglądała stopa bezrobocia od stycznia od 2018 roku do czerwca 2018 roku?

Z comiesięcznego raportu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że pod koniec stycznia 2018 roku zarejestrowano 1133,7 tys. bezrobotnych, a stopa bezrobocia wyniosła 6,9%. W porównaniu do stycznia 2017 roku liczba osób bezrobotnych spadła o 263,4 tys. osób (18,9%). Jeżeli porównywalibyśmy poziom bezrobocia z końca grudnia 2017 roku, możemy zauważyć wzrost liczby bezrobotnych o 52 000 osób (4,8%). Gdy spojrzymy na podział według płci, można zauważyć, że w końcu stycznia 2018 roku w grupie osób bezrobotnych było więcej kobiet (616,2 tys. kobiet) niż mężczyzn (517,6 tys.). Porównując ze stanem ze stycznia 2017 roku możemy stwierdzić spadek bezrobocia wśród kobiet o 119,4 tys. osób (16,2%) oraz wśród mężczyzn o 144 tys. osób (21,8%). W końcu stycznia 2018 roku na 100 bezrobotnych mężczyzn wypadało 119 kobiet (rok wcześniej stosunek ten wyniósł 100 mężczyzn do 111 kobiet).

W lutym 2018 roku zarejestrowano 1126,7 tys. bezrobotnych. W skali roku spadek wyniósł 256 600 osób (18,6%). Stopa bezrobocia wyniosła 6,8%. W porównaniu do stycznia 2018 roku, zanotowano spadek bezrobocia o 0,1%. Natomiast w porównaniu do poziomu bezrobocia z lutego 2017 roku, była ona niższa o 1,6 punktu procentowego. Porównując dane z końca stycznia oraz lutego 2018 roku zanotowano spadek liczby osób bezrobotnych o 7 tys. osób (0,6%). Tak jak w przypadku poprzedniego miesiąca, istnieje wysoki poziom zróżnicowania stopy bezrobocia pod względem województw. W końcu lutego 2018 roku bezrobocie wśród kobiet zanotowano na poziomie 609,5 tys. osób, a wśród mężczyzn 517,2 tys.. Porównując z poprzednim miesiącem możemy zauważyć spadek bezrobotnych kobiet o 6,7 tys., a liczebność grupy mężczyzn nieaktywnych zawodowo spadła zaledwie o 400. W omawianym miesiącu, na 100 bezrobotnych mężczyzn przypadało 118 kobiet. W lutym 2017 roku stosunek bezrobotnych mężczyzn do bezrobotnych kobiet wynosił 100 do 110.