Bezrobotny a przychód

Jaki przychód może uzyskiwać bezrobotny? Jakie świadczenia zaliczają się do tego limitu? Kiedy następuje pozbawienie statusu osoby bezrobotnej?

Przychód a rejestracja w urzędzie pracy

Osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy nie może być nigdzie zatrudniona. Nie może także uzyskiwać zbyt dużego przychodu z innych tytułów. Jaki przychód może uzyskiwać bezrobotny, jak go liczyć i jakie świadczenia nie wliczają się do miesięcznego limitu? Odpowiadamy.

Art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi, że bezrobotnym jest osoba, która nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Jeżeli bezrobotny osiągnie przychód, o którym mowa w powyższym przepisie, pozbawienie go statusu osoby bezrobotnej następuje z dniem uzyskania tego przychodu, a nie od początku miesiąca. Ponowna rejestracja może nastąpić w kolejnym miesiącu.

Warto dodać, że świadczenie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i nie ma wpływu na nabycie i posiadanie statusu osoby bezrobotnej.

Małżonkowie

Jak przepis o osiągnięciu przychodu w kwocie przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę należy rozpatrywać w przypadku, gdy jeden z małżonków rejestruje się w urzędzie pracy? Dochody z majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą do majątku wspólnego. Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, gdy małżonkowie uzyskują dochody z przedmiotu najmu, dzierżawy objętego współwłasnością, współposiadaniem małżonków, to każdy z małżonków powinien rozliczyć te dochody (przychody) oddzielnie, proporcjonalnie do prawa udziału w zysku. Istnieje także prawo, które umożliwia rozliczenie całości dochodu przez jednego z małżonków. W tym celu należy złożyć odpowiednie oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z małżonków.

Jeżeli nie złożono takiego oświadczenia, prawa do udziału w zysku obojga małżonków są równe, a zatem uzyskany przychód, np. z wynajmu mieszkania, powinien być podzielony na pół i tę kwotę należy uwzględnić przy ustalaniu warunku wynikającego z przepisu o kwocie przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Świadczenia rodzicielskie, odprawa, odszkodowanie

Świadczenia rodzicielskie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie stanowią więc przychodu w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ich otrzymywanie nie ma wpływu na nabycie i posiadanie statusu osoby bezrobotnej.

Podobnie odprawa. Jest ona świadczeniem z tytułu uprzedniego zatrudnienia, a zatem nie stanowi przychodu w rozumieniu definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 24 ustawy o promocji zatrudnienia, która stanowi, że przychody oznaczają przychody z innego tytułu niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, działalność gospodarcza, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem wypłata zaległej odprawy w okresie posiadania przez daną osobę statusu bezrobotnego nie stanowi przyczyny do pozbawienia jej posiadanego statusu.

Również odszkodowanie uzyskane po ustaniu zatrudnienia z tytułu umowy o zakazie konkurencji związane jest z uprzednim zatrudnieniem. Tak więc, nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i nie stanowi przeszkody do posiadania statusu bezrobotnego.

Ryczałt

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z tytułu najmu nieruchomości opodatkowany jest na zasadach określonych w tej ustawie. Podatnik może jednak wybrać – poprzez złożenie pisemnego oświadczenia – opodatkowanie tych przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jednak dochody z najmu nieruchomości podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a ryczałt jest jedynie uproszczoną formą rozliczenia tego podatku.

W związku z powyższym przychody osiągane z tytułu najmu nieruchomości, od których podatnik rozlicza się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stanowią przychód w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W celu ustalenia, czy przychód uzyskiwany z tytułu najmu nieruchomości nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę należy wziąć pod uwagę czynsz najmu przed potrąceniem kosztów uzyskania przychodu.

Informacji na temat rejestracji w urzędzie pracy udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefonu 19524.

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

