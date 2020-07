Zasiłek dla bezrobotnych 2020 – kwota netto

Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych jest co roku waloryzowany z dniem 1 czerwca. Przy podwyżce zasiłku znaczenie ma wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Jeśli w poprzednim roku nie uległ on zmianie lub był ujemny, kwota zasiłku pozostaje bez zmian. W każdym kolejnym roku minister właściwy do spraw pracy ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” kwoty zasiłku obowiązującego od dnia 1 czerwca, a więc po waloryzacji.

Zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2020 r.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2020 r. jest wyższy. W okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku wynosi 881,30 zł brutto (763,98 zł netto), a w okresie pozostałych dni posiadania prawa do zasiłku - 692,00 zł brutto (609,72 zł netto). Dla porównania do 31 maja 2020 r. było to odpowiednio 861,40 zł i 676,40 zł.

Trwają prace nad Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, która w art. 15 wprowadza podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku i 942,30 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku. Nowa wysokość zasiłku miałaby obowiązywać od 1 września 2020 r.

Kwota netto zasiłku dla bezrobotnych

Należy podkreślić, że nie każdy bezrobotny otrzyma jednakową wysokość zasiłku. Zależy to od stażu pracy.W związku z tym można otrzymać:

zasiłek w pełnej wysokości (100%), zasiłek obniżony (80%), zasiłek podwyższony (120%).

80% pełnej kwoty zasiłku przyznaje się osobie, której staż pracy wynosi mniej niż 5 lat. 100% zasiłku otrzyma osoba ze stażem pracy od 5 do 20 lat, a 120% pełnej kwoty należy się bezrobotnemu z co najmniej 20-letnim stażem pracy.

Co więcej, kwota zasiłku różni się w zależności od tego czy pobierana jest w okresie pierwszych 90 dni posiadania do niego prawa czy później. Od 1 czerwca 2020 r. zasiłek 100% w okresie pierwszych 3 miesięcy wynosi 881,30 zł brutto i jest to 763,98 zł netto. W okresie kolejnych miesięcy prawa do zasiłku będzie to odpowiednio 692,00 zł brutto i 609,72 zł netto.

Zasiłek 80% w okresie 3 pierwszych miesięcy posiadania prawa do zasiłku to 705,10 zł brutto i 620,64 zł netto, a w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku - 553,60 zł brutto i 496,78 zł netto.

Natomiast najwyższy zasiłek (120%) w okresie 3 pierwszych miesięcy posiadania prawa do zasiłku osiąga wysokość 1057,60 zł brutto i jest to 908,42 zł netto. W okresie kolejnych miesięcy bezrobotny otrzyma 830,40 zł brutto czyli 722,66 zł netto.

Najlepiej wysokość zasiłku dla bezrobotnych uporządkować w formie tabeli:

Okres obowiązywania 80% kwoty zasiłku (okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat) 100% kwoty zasiłku (okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 lat do 20 lat) 120% kwoty zasiłku (okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat) w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku 705,10 zł (netto – 620,64 zł) 881,30 zł (netto – 763,98 zł) 1057,60 zł (netto – 908,42 zł​​​​​​​) w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku 553,60 zł (netto – 496,78​​​​​​​ zł) 692,00 zł (netto – 609,72​​​​​​​ zł) 830,40 zł (netto – 722,66 zł​​​​​​​​​​​​​​)

Wypłata zasiłku dla bezrobotnych

Wypłata zasiłku następuje z dołu. Co gdy przysługuje za niepełny miesiąc? Wówczas kwotę zasiłku dzieli się przez 30 i mnoży przez liczbę, za które bezrobotny otrzyma zasiłek.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1265)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 1299)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dziennik Ustaw rok 2009 nr 136 poz. 1118)

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (Monitor Polski rok 2020 poz. 467)