Pierwsze wypłaty 800 plus na nowy okres już w czerwcu. Jak zachować ciągłość świadczenia?

Rodzice składają wnioski o świadczenie 800 plus na okres 2024/2025. O jakich terminach warto pamiętać?

Trwa nabór wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że pierwsze wypłaty świadczeń na okres 2024/2025 ruszają w czerwcu. Zgodnie z informacjami zakładu rodzice złożyli już ponad 2,3 mln wniosków, które obejmują ponad 3,6 mln dzieci.

800 plus na nowy okres rozliczeniowy w liczbach:



ponad 2,3 mln złożonych wniosków,

wnioski obejmują przeszło 3,6 mln dzieci,

świadczenie przyznano już na 2,7 mln pociech.



Pierwsze wypłaty na okres 2024/2025 ruszą już w czerwcu





Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego („800 plus”) na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lutego 2024 r. Należy to robić tylko w formie elektronicznej: przez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS, a także za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS.

Kiedy najlepiej złożyć wniosek?

Świadczenie zostanie przyznane na nowy okres, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 31 maja 2025 r.

Ważne Od momentu złożenia wniosku zależy termin wypłaty świadczenia. Ma to duże znaczenia dla tych rodziców, którzy chcieliby zachować ciągłość wypłat.

Otóż, jeśli rodzic złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami w terminie od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r., to ZUS rozpatrzy go i wypłaci świadczenie w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Wniosek złożony od 1 do 31 maja 2024 r. będzie skutkował wypłatą świadczenia z wyrównaniem za czerwiec w terminie do 31 lipca 2024 r. Jeżeli rodzic składa wniosek od 1 do 30 czerwca 2024 r., to wypłata świadczenia z wyrównaniem za czerwiec powinna nastąpić do 31 sierpnia 2024 r. Zawnioskowanie o wsparcie od 1 do 31 lipca 2024 r. oznacza wypłatę świadczenia do końca września 2024 r., z wyrównaniem tylko od lipca. Jeśli wniosek składamy od 1 do 31 sierpnia 2024 r. to wypłaty należy się spodziewać do 31 października 2024 r. (z wyrównaniem od sierpnia).

Ważne Dla zachowania ciągłości wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymania wsparcia w czerwcu 2024 r. ważne jest zatem złożenie wniosku do 30 kwietnia 2024 r.

Świadczenie z wyrównaniem od 1 czerwca 2024 r. zostanie wypłacone w przypadku złożenia wniosku do końca czerwca 2024 r.

Rodzice dzieci urodzonych w terminie do 31 maja 2024 r. muszą pamiętać o złożeniu dwóch wniosków: na okres świadczeniowy 2023/2024 , który zakończy się 31 maja 2024 r. oraz na kolejny 2024/2025, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 r.