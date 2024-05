Kiedy jest Dzień Dziecka w 2024 r.

Kiedy obchodzimy Dzień Dziecka? Jak ten dzień wypada w 2024 r.?

Dzień Dziecka w 2024 r.

Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest na świecie już od prawie 70 lat! Ustanowiony został w 1954 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) po to, aby promować prawa dziecka zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych, w różnych krajach członkowskich obchodzony jest od 1955 r. w różne dni. W Polsce zaczęliśmy go obchodzić jeszcze wcześniej, bo w 1950 r.

Czy wiesz, że…

Od 1994 w Dzień Dziecka w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży?

Dzień Dziecka w Polsce obchodzony jest 1 czerwca. W tym roku ten dzień wypada w sobotę.

Dzień Dziecka - pomysły

W Polsce obchodzimy również inne dni związane z dziećmi. Na przykład 20 listopada jest Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, 12 lutego Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy, 25 maja Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego a 19 listopada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. 12 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Młodzieży.

Dzień Dziecka to okazja do świętowania bez skrępowania i czerpania radości z najprostszych rzeczy, tego dzieci uczą jak nikt. Przypominamy nasz artykuł o pomysłach na wspólne spędzenie czasu z dzieckiem. Warto się zainspirować.

Dzień Dziecka to doskonała okazja do świętowania i radości! To czas, kiedy dzieci mogą bawić się, odkrywać świat, a dorośli mogą obdarować je miłością i uwagą. Warto spędzić ten dzień razem, organizując zabawy, pikniki lub wyjścia do parku. Pamiętajmy, że każde dziecko jest wyjątkowe i zasługuje na wyjątkowe chwile.

