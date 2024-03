800 plus w 2024 roku. Konieczne ponowne złożenie wniosku po zmianie konta. Trzeba też złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy

ZUS informuje, że w przypadku zmiany rachunku bankowego, na który ma być przekazywane świadczenie wychowawcze 800+, rodzic ma obowiązek złożyć nowy wniosek. Dotyczy to zarówno obecnego okresu 2023/2024, jak i nowego 2024/2025.

800 plus - wnioski na nowy okres świadczeniowy 2024/2025

- Od 1 lutego 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski wniosków o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy 2024/2025. Tylko do 7 marca do ZUS-u wpłynęło ponad 2 mln 348 tys. wniosków o 800+. W województwie podlaskim uprawnieni przekazali do ZUS-u blisko 66,8 tys. wniosków - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Dla kogo świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze (zwane potocznie 800 plus - wcześniej: 500 plus) przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat niezależnie od dochodów rodziny.



Świadczenie to należy się rodzicom (matce lub ojcu) oraz opiekunowi faktycznemu (tj. osobie faktycznie opiekującą się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), jeśli dziecko wspólnie z nimi zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu. Świadczenie wychowawcze przysługuje również opiekunowi prawnemu dziecka oraz w niektórych przypadkach dyrektorowi domu pomocy społecznej.



O świadczenie wychowawcze 800 plus mogą starać się także osoby sprawujące pieczę zastępczą, tj.: rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.



Natomiast 800 plus się nie należy jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

- dziecko zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie: w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole,

- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,

- rodzicowi, opiekunowi lub członkowi ich rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowski UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).

Kto i jak może złożyć wniosek o 800 plus?

Wnioski o świadczenie wychowawcze mogą składać rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Wypełniony dokument można przesłać do ZUS-u tylko drogą elektroniczną przez aplikację mobilną mZUS, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Okres świadczeniowy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala prawo do świadczenia wychowawczego na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Jeśli rodzic chce kontynuować wypłatę świadczenia od czerwca, musi złożyć elektronicznie wniosek do ZUS-u na nowy okres. Jeśli formularz będzie prawidłowo wypełniony i złożony do 30 kwietnia, to ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca. Dzięki temu w przelewach nie będzie przerwy.

Dwa wnioski na nowo narodzone dziecko

- Rodzice, którzy składają wniosek na nowo narodzone dziecko w marcu 2024 r. mogą złożyć od razu dwa wnioski na dwa okresy świadczeniowe, ten trwający do 31 maja 2024 r. i na okres, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 31 maja 2025 r. - wyjaśnia rzeczniczka.

Konieczny nowy wniosek o 800+ po zmianie rachunku bankowego