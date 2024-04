Kolejne zmiany w szkołach. Tym razem na dobre. Tylko, czy w praktyce to może się udać?

Gdyby ktoś miał wątpliwości co do tego, jakiego rodzaju środki higieniczne szkoły powinny zapewnić uczniom, to już niedługo stanie się to jasne. Procedowane są zmiany w przepisach, w wyniku których w każdej szkolnej łazience mają być dostępne co najmniej papier toaletowy, mydło do rąk i papierowe ręczniki.

Czy szkoła musi zapewnić uczniom papier toaletowy i mydło?

Temat dostępu w szkołach publicznych do środków higienicznych budzi kontrowersje. Z jednej strony, w XXI wieku dostęp do papieru toaletowego w ogóle nie powinien być przedmiotem dyskusji, z drugiej jednak, szkoły publiczne borykają się w tym zakresie z niemałymi problemami. Zapewnienie środków finansowych na zakup artykułów higienicznych to tylko jedna strona medalu, drugą jest to, w jaki sposób uczniowie z nich korzystają. W praktyce bowiem największym problemem okazuje się to, że środki te są przez uczniów marnowane np. poprzez wykorzystanie do specyficznych szkolnych żartów, a placówek nie stać na dostarczanie ich w nieograniczonych ilościach. Konsekwencją tej sytuacji są kolejne problemy dotyczące np. tego, czy szkoła, gdy już wyczerpią się środki przeznaczone na zakup artykułów higienicznych, może prosić rodziców o ich dostarczenie. Albo, czy rada rodziców może finansować tego rodzaju zakupy ze swoich środków?

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach wskazują jasno, Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek. Wynika z nich także, że w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewnia się ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej.

REKLAMA

Jakie środki higieniczne będzie musiała zapewnić szkoła po zmianie przepisów?

Przepisy są jasne – za zapewnienie higienicznych warunków pobytu w szkole oraz zapewnienie dostępu do środków higieny osobistej odpowiedzialny jest dyrektor placówki, a nie rodzice uczniów. Tymczasem, jak wynika z wydanego w 2023 r. przez Główny Inspektorat Sanitarny Raportu o Stanie Sanitarnym Kraju, Państwowa Inspekcja Sanitarna wydała w 2022 r. aż 568 decyzji administracyjnych dotyczących uchybień w zakresie stanu sanitarno-higienicznego toalet szkolnych, w tym sprawności technicznej armatury oraz wyposażenia w środki higieniczne. Co ciekawe, jest to aż o ponad 200 decyzji więcej niż w 2021 r. Z raportu wynika, że w 890 placówkach nie zapewniono zgodnego z przepisami standardu dostępności do urządzeń sanitarnych (zbyt wielu uczniów w obiekcie w odniesieniu do liczby urządzeń sanitarnych), 79 placówek wykazało brak bieżącej ciepłej wody, 539 placówek wykazywało niewłaściwy stan techniczny pomieszczeń i urządzeń (w 2021 r. były to 223 placówki), a 92 placówki wykazały zaniedbania dotyczące czystości i porządku (w 2021 r. były to 53 placówki). Może to prowadzić do niepokojącego wniosku, że stan toalet w szkołach jest nie tylko kiepski, ale ciągle się pogarsza, a dostęp do podstawowych środków czystości takich, jak mydło i papier toaletowy jest problemem wielu szkół.

W odpowiedzi na te problemy Minister Edukacji przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, którego celem jest doprecyzowanie, jakiego rodzaju środki higieny osobistej mają być zapewnione w szkole. Zgodnie z projektowaną zmianą mają to być przede wszystkim mydło do rąk, papierowe ręczniki i papier toaletowy.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.