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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Dla dzieci » 300 plus w 2026 r. na początek roku szkolnego. Niektórzy dostaną 150 zł a część nawet 400 zł

300 plus w 2026 r. na początek roku szkolnego. Niektórzy dostaną 150 zł a część nawet 400 zł

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16 lipca 2026, 08:06
ZUS wypłaci 300 zł na ucznia (czasem tylko 150 zł) w 2026 r. - dodatkowe 100 zł dla nielicznych rodziców i opiekunów Nic nie dostaną rodzice przedszkolaka, zerówkowicza, studenta
ZUS wypłaci 300 zł na ucznia (czasem tylko 150 zł) w 2026 r. - dodatkowe 100 zł dla nielicznych rodziców i opiekunów Nic nie dostaną rodzice przedszkolaka, zerówkowicza, studenta
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Świadczenie 300 plus (300+), to potoczna nazwa programu "Dobry start", który przewiduje wypłatę kwoty 300 zł netto (raz w roku, bez względu na dochód rodziny) rodzicom i opiekunom dzieci w wieku szkolnym - z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dla dziecka. Wnioski można składać od 1 lipca. Jak, gdzie i do kiedy można złożyć wniosek? Co trzeba wpisać we wniosku? Kto może liczyć na dodatkowe 100 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka - jako dodatek do zasiłku rodzinnego?

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ZUS od 1 lipca 2026 roku rozpoczął już przyjmowanie wniosków o świadczenie z programu „Dobry start” na wyprawkę szkolną. Wnioski można składać wyłącznie online do 30 listopada br., a pieniądze będą przekazywane bezpośrednio na konto bankowe rodzica lub opiekuna dziecka w wieku szkolnym. Według informacji przekazanych przez ZUS 30 lipca 2025 r. ZUS wypłacił już w bieżącym miesiącu na ten cel rodzicom i opiekunom ponad 212 mln zł.

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300 plus w 2026 roku - czyli świadczenie "Dobry start" na wyprawkę szkolną dla ucznia. Kto dostanie te pieniądze?

Świadczenie 300 plus mogą przede wszystkim otrzymać rodzice i opiekunowie prawni ucznia:
- w wieku do 20 lat,
- w wieku do 24 lat – w przypadku ucznia z niepełnosprawnością.

Świadczenie 300 plus przysługuje także w przypadku:
1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
A w przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych świadczenie to przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Ważne

ZUS informuje, że wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, a zatem uczniowie ostatnich klas techników i liceów i uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek graniczny, czyli 20. albo 24. rok życia, ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w bieżącym (2025) roku kalendarzowym.

300 plus nie dla rodzica lub opiekuna przedszkolaka, „zerówkowicza” i studenta! 

Świadczenia 300 plus nie można otrzymać na dzieci:
- które w roku szkolnym 2026/2027 idą do przedszkola lub tzw. "zerówki",
- które zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Ponadto 300 plus nie przysługuje studentom uczącym się w szkole wyższej.

- „Wyprawkę” rodzice dostają raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Nie można jej otrzymać na dziecko, które uczęszcza do tzw. zerówki, ani na studenta - mówi Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim. I dodaje: "Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego."

Ważne

Świadczenie Dobry Start (300 plus) mogą też otrzymać (samodzielnie) pełnoletnie osoby uczące się (w ww. granicach wiekowych), czy tzw. osoby usamodzielniane. 

Kto może złożyć wniosek o 300 plus?

Wniosek (wyłącznie w formie elektronicznej!) o 300 zł w ramach programu Dobry Start mają prawo złożyć do ZUS:
1) rodzic dziecka, przy czym (jak informuje ZUS):
a) gdy dzieckiem opiekują się równocześnie oboje rodziców, z wnioskiem o świadczenie powinien wystąpić jeden z nich. Ale gdy oboje złożą wniosek, 300 zł otrzyma ten, który zrobił to jako pierwszy,
b) gdy dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Gdy drugi rodzic również złoży wniosek, ZUS ustali, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem i temu rodzicowi wypłaci świadczenie.
c) gdy dziecko – zgodnie z orzeczeniem sądu – jest pod opieką naprzemienną obojga rodzicówkażdy z nich może złożyć wniosek i otrzymać świadczenie w programie Dobry Start w wysokości 150 zł.

2) opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,

3) opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem,

4) osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich,

5) osoba usamodzielniana, czyli osoba, która opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Kwotę 300 zł (w ramach programu Dobry Start) można otrzymać również na dzieci w pieczy zastępczej a także same osoby usamodzielniane opuszczające pieczę zastępczą. W tych przypadkach wniosek o 300 plus może złożyć:
- rodzina zastępcza,
- osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
- dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
- dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

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Ważne

Wnioski o 300 plus trafiają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wydaje decyzje w tej sprawie i wypłaca pieniądze.

300 plus bez podatku, bez egzekucji komorniczej, bez wpływu na zasiłki

Świadczenie 300 plus jest zwolnione z podatku dochodowego. Nie trzeba go wykazywać w formularzu PIT. 

Świadczenie to nie podlega też egzekucji komorniczej - komornik nie ma prawa zająć tych pieniędzy.

Ponadto tego świadczenia nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do zasiłków i innych świadczeń z pomocy społecznej i innych systemów wsparcia. Zatem otrzymane 300 plus nie może spowodować utraty zasiłku z pomocy społecznej.

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300 plus – jak złożyć wniosek

W celu otrzymania omawianego świadczenia trzeba koniecznie złożyć wniosek, wyłącznie w formie elektronicznej. W 2026 roku trzeba to zrobić w terminie od 1 lipca do 30 listopada. Program „Dobry Start” to realna, finansowa pomoc dla rodzin, która ułatwi przygotowanie uczniów do nowego roku szkolnego. ZUS apeluje, by nie czekać z wnioskiem do ostatniej chwili. Jeśli formularz będzie poprawnie wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września.

Złożenie wniosku jest proste, jednak należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność danych – przede wszystkim numeru PESEL dziecka, nazwy i adresu szkoły oraz numeru rachunku bankowego.

Rodzice mogą złożyć wniosek przy użyciu:

1) aplikacji mZUS 
2) portalu eZUS,
3) portalu Emp@tia
4) bankowości elektronicznej. Aktualnie można to zrobić w systemach internetowych następujących banków:
Alior Bank S.A., Bank PKO BP, Bank Pocztowy S.A., BPS S.A., Santander, BNP Paribas S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., VeloBank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Millennium S.A., Nest Bank S.A., PEKAO SA, SGB-Bank S.A., SKOK Energia, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Progres, SKOK Śląsk, SKOK Wisła, SKOK Chmielewskiego, SKOK Stefczyka, Krakowska SKOK, SKOK Szopienice, SKOK Świdnik, SKOK Centrum, SKOK Kwiatkowskiego, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta.

Osoba sprawująca pieczę nad dzieckiem, opiekun prawny, opiekun faktyczny, osoba uczącą się – usamodzielniana – może złożyć wniosek przy użyciu:
1) aplikacji mZUS 
2) portalu eZUS,

Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub opiekuńczo-terapeutycznej wniosek ten może złożyć tylko za pomocą portalu eZUS.

Ważne

ZUS informuje, że po 30 listopada będzie można złożyć wniosek o 300 plus - za pośrednictwem portalu eZUS - tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Aby złożyć wniosek o 300 plus na portalu eZUS trzeba wcześniej założyć tam profil. Profil na portalu eZUS można założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracowników ZUS.
eZUS. Rejestracja, logowanie i ustawienia konta – Informator ZUS

ZUS informuje, że w przypadku składania wniosku na eZUS, system prowadzi przez cały proces składania wniosku krok po kroku. Poniżej linki do instrukcji ZUS, jak złożyć wniosek przez portal eZUS:

Ważne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, że gdy wnioskodawca złoży wniosek przez bankowość elektroniczną lub na portalu Emp@tia, to ZUS sprawdzi sam, czy wnioskodawca ma profil na eZUS. Jeśli nie, to ZUS założy wnioskodawcy profil na eZUS. W takim przypadku potwierdzenie rejestracji profilu wnioskodawca otrzyma na adres e-mail, podany obowiązkowo we wniosku. A na numer telefonu podany we wniosku, wnioskodawca dostanie jednorazowe hasło, które musi zmienić przy pierwszym logowaniu do eZUS. Hasło wnioskodawca otrzyma od nadawcy o nazwie ZUS.

300 plus dla cudzoziemców

ZUS informuje również, że za pośrednictwem bankowości elektronicznej i portalu Empatia wnioski mogą składać również rodzice dzieci, które są cudzoziemcami. Warunkiem jest, aby zarówno rodzic, jak i dziecko, mieli nadane numery PESEL.

Ważne

Od roku szkolnego 2025/2026 nastąpiło uzależnienie przyznania i wypłaty świadczenia Dobry Start od tego, czy dziecko realizuje obowiązek szkolny albo obowiązek nauki w szkole należącej do polskiego systemu edukacji.

Jest też warunek aktywności zawodowej rodzica (opiekuna) - cudzoziemca.
Cudzoziemcy spoza UE/EFTA/Wielkiej Brytanii (osoby objęte umową wystąpienia) i obywatele Ukrainy ze statusem UKR, którzy mieszkają z dzieckiem na terenie Polski, uzyskają prawo do świadczenia 300 plus, jeśli byli aktywni zawodowo w miesiącu, który poprzedza miesiąc złożenia wniosku.
Z obowiązku spełnienia warunku aktywności zawodowej są zwolnione osoby, które:
- ubiegają się o świadczenie na dziecko będące obywatelem Polski,
- wychowują dziecko do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- wychowują dziecko powyżej 16 roku życia o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności,
- są opiekunami dzieci wskazanymi przez władze kraju pochodzenia,
- same wnioskują o świadczenie, jako osoby uczące się lub objęte programem usamodzielniania.

We wnioskach obcokrajowcy muszą też wskazać dodatkowo dane dotyczące dokumentu przekroczenia granicy i dokumentu, który potwierdza legalność pobytu w Polsce. Dotyczy to opiekuna i dziecka.

Wpisz dokładnie numer konta bankowego we wniosku!

We wniosku – oprócz innych danych osobowych – trzeba podać:
- numer rachunku bankowego, na który ma wpłynąć kwota świadczenia,
- adres mailowy i numer telefonu, które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku i ewentualnie do założenia Twojego profilu na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Kwotę 300 zł ZUS przeleje na rachunek bankowy, który został wskazany we wniosku. ZUS zaleca, by dokładnie wpisać numer rachunku i sprawdzić jego poprawność. Bo jednym z najczęstszych błędów we wnioskowaniu o 300 plus jest właśnie błąd w numerze konta bankowego.

Gdy wnioskodawca nie ma rachunku bankowego, musi go założyć – inaczej nie otrzyma świadczenia. Można skorzystać z dostępnej dla każdego możliwości założenia bezpłatnego podstawowego rachunku płatniczego. Wnioskodawca musi też mieć konto mailowe (pocztę elektroniczną). 

Potwierdzenie złożenia wniosku

Gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną albo portal Emp@tia, to urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) wnioskodawca otrzyma na adres e-mail podany we wniosku. Wiadomość tą ZUS wyśle z adresu noreply@zus.pl.  

Gdy wniosek został złożony przez portal eZUS, to potwierdzenie jego wysłania, czyli urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP), wnioskodawca może sprawdzić na swoim profilu, na liście dokumentów wysłanych.

ZUS informuje, że wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdują się na portalu eZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu). Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Trzeba zalogować się na swój profil na PUE ZUS i przejdź do zakładki [Dobry start] > [Szczegóły Twoich wniosków].

Na eZUS jest dostępna cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie 300+ (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

ZUS informuje:

Jeśli złożyłeś wniosek przez eZUS i chcesz:
a) skorygować wniosek – złóż przez eZUS nowy wniosek o świadczenie Dobry Start, z prawidłowymi danymi,
b) dołączyć załącznik do wysłanego wniosku – skorzystaj z funkcji na portalu PUE ZUS:
- [Doślij załącznik] – na liście dokumentów wysłanych - bądź
- [Uzupełnij wniosek] – w zakładce [Dobry start] > [Szczegóły Twoich wniosków].

Jeśli złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczną i chcesz:
a) skorygować wniosek – złóż nowy wniosek o świadczenie dobry start z prawidłowymi danymi – przez PUE ZUS bądź bankowość elektroniczną,
b) dołączyć załącznik do wysłanego wniosku – zaloguj się na swój profil na portalu PUE ZUS i skorzystaj z funkcji [Uzupełnij wniosek], która dostępna jest na portalu w zakładce [Dobry start] – [Szczegóły Twoich wniosków].

Jeśli złożyłeś wniosek przez portal Emp@tia i chcesz:
a) skorygować wniosek – złóż nowy wniosek o świadczenie dobry start z prawidłowymi danymi – przez PUE ZUS bądź portal Emp@tia,
b) dołączyć załącznik do wysłanego wniosku – zaloguj się na swój profil na portalu PUE ZUS i skorzystaj z funkcji [Uzupełnij wniosek] – w zakładce [Dobry start] > [Szczegóły Twoich wniosków].

Instrukcje ZUS:

Kiedy ZUS przeleje 300 zł?

ZUS informuje, że gdy wniosek o 300 plus zostanie złożony do końca sierpnia, pieniądze wpłyną na konto bankowe najpóźniej 30 września 2025 r. Jeśli wniosek został złożony później (ale nie później niż 30 listopada), 300 zł ZUS przeleje w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Jak otrzymam informację o przyznaniu świadczenia

Informację o przyznaniu świadczenia znajdziesz w skrzynce odbiorczej na swoim profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Jeśli świadczenie Ci nie przysługuje, ZUS wyda decyzję odmowną w Twojej sprawie. Decyzję otrzymasz elektronicznie na PUE ZUS. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego.

Wniosek o 300 plus a niezakończona rekrutacja do szkoły średniej

Rodzice wskazują, że we wniosku o 300 plus trzeba m.in. wskazać szkołę, w której będzie się uczyć dziecko. Ale czasem rodzice chcą złożyć wniosek np. w lipcu, kiedy nieznane są jeszcze wyniki rekrutacji do szkoły średniej. Co wtedy?
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyjaśniło, że koniecznym warunkiem otrzymania świadczenia 300 plus z tytułu rozpoczęcia danego roku szkolnego, jest wskazanie przez rodzica we wniosku o to świadczenie szkoły, do której dziecko od 1 września danego roku będzie uczęszczać.  Bowiem podstawowym warunkiem przyznania tego świadczenia jest właśnie nauka dziecka w szkole.
Dlatego też rodzic nie może złożyć prawidłowo wypełnionego wniosku o to świadczenie, jeżeli nie wie w jakiej szkole dziecko będzie się uczyć w nowym roku szkolnym, który rozpocznie się 1 września lub czy w ogóle dane dziecko pójdzie do szkoły od nowego roku szkolnego.

MRiPS przypomina jednak, że wniosek o 300 plus z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego można składać do 30 listopada, czyli także w trakcie trwania już roku szkolnego. W tym terminie już każdy rodzic i opiekun musi znać nazwę szkoły, w której jego dziecko będzie się uczyć w tym roku szkolnym. 

Zobacz również:

Dodatkowe 100 zł (dodatek do zasiłku rodzinnego) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, otrzymujący zasiłek rodzinny rodzice lub opiekunowie dziecka a także osoby uczące się mogą raz w roku otrzymać 100 zł (oprócz przysługującemu wszystkim świadczenia 300 plus) na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub nauki dziecka w „zerówce".  

To dodatkowe 100 zł przysługuje:
1. rodzicom dziecka (jednemu z nich),
2. opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka),
3. opiekunowi prawnemu dziecka,
4. osobie uczącej się (czyli osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Ważne

Te dodatkowe 100 zł można otrzymać jeżeli rodzic, opiekun albo osoba ucząca się:
1) ma przyznane prawo do zasiłku rodzinnego,
2) złoży stosowny wniosek do 31 października tzn. do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo przygotowanie dziecka do szkoły w „zerówce".

 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że jeżeli dana osoba nie ma jeszcze przyznanego prawa do zasiłku rodzinnego – aby nie stracić prawa do 100 zł dodatku z tytułu rozpoczęcia danego roku szkolnego – powinna złożyć wniosek o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 31 października.

Informacje o tym, jak się ubiegać o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jakie dokumenty są do tego potrzebne, znajdują się na stronie gov.pl.
Formularz wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów do przyznania zasiłku rodzinnego i dodatku szkolnego udostępnia również podmiot realizujący świadczenia rodzinne, czyli urząd gminy lub miasta, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna gminy.          

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" - Dz.U. 2021 poz. 1092.

Źródło: ZUS, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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