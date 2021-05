Dziecko i finanse - Rzecznik finansowy radzi rodzicom

„Dziecko a finanse” to poradnik przygotowany dla rodziców przez Rzecznika Finansowego. Znajdują się w nim odpowiedzi na najczęściej zadawane ekspertom pytania.

Finanse dziecka – odpowiedzialność rodziców: Poradnik Rzecznika Finansowego

Chociaż dziecko niezależnie od wieku może posiadać rachunek bankowy, to środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku może dysponować jedynie pod nadzorem rodziców. Zgodnie z prawem to opiekunowie odpowiadają za wszelkie zobowiązania finansowe podjęte przez dziecko. Dotyczy to również transakcji z wykorzystaniem kart płatniczych i kredytowych należących do rodziców. Ale własny rachunek w banku może być dla dziecka ważnym elementem edukacji finansowej i nauki samodzielności pod kontrolą rodzica. Warto o tym pamiętać, nie tylko przy okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.

„Dziecko a finanse” - poradnik Rzecznika Finansowego

Do Rzecznika Finansowego trafia szereg pytań związanych z prawnym aspektem finansów dzieci i nastolatków. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, Rzecznik przygotował poradnik „Dziecko a finanse” w formie odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadawane są ekspertom. Dowiemy się z niego między innymi czy małoletni bez wiedzy rodziców mogą założyć rachunek bankowy, czy mogą posiadać na nim własne pieniądze oraz kto, zgodnie z prawem, dysponuje tymi środkami finansowymi. Do Rzecznika trafia też coraz więcej pytań o możliwość zwrotu przez bank środków wydanych przez dziecko, w wyniku transakcji przeprowadzonej bez akceptacji rodzica.

– W dobie dynamicznego rozwoju bankowości elektronicznej takie sytuacje są coraz częstsze. Dzieci korzystają z urządzeń elektronicznych rodziców, a jednocześnie rodzice na tych urządzeniach mają skonfigurowane dane identyfikujące kartę w aplikacjach, grach komputerowych, w sklepach internetowych, itd. Zdarza się, że nieodpowiedzialne zachowanie dziecka może doprowadzić do niechcianej transakcji, która niekoniecznie spodoba się rodzicom – mówi dr hab. Mariusz Golecki, prof. UŁ, Rzecznik Finansowy.

Rodzice często korzystają też z pomocy dzieci w przeprowadzaniu transakcji elektronicznych, udostępniając im dane, które umożliwiają dzieciom dokonanie kolejnych zakupów, już bez wiedzy opiekuna.

– W takiej sytuacji bank ma duże szanse na udowodnienie, że klient umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do nieautoryzowanej transakcji, poprzez niezachowanie należytej staranności w przechowywaniu danych uwierzytelniających, bądź poprzez udostępnienie tych danych dziecku np. przy okazji wykonywania innej transakcji. Dlatego interwencja Rzecznika Finansowego może nie przynieść zmiany decyzji banku – wyjaśnia Natalia Godlewska-Domagała, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.

– Bankowość elektroniczna znacznie ułatwiła nam wydawanie pieniędzy, wprowadziła szybkie zakupy internetowe, ekspresowe przelewy. Dla dzieci, które niejednokrotnie są lepiej obeznane z technologią niż rodzice, może to być pokusa, by skorzystać z pieniędzy rodziców i na przykład dokupić uzbrojenie ulubionemu bohaterowi gry sieciowej – tłumaczy Natalia Godlewska-Domagała. – Jeśli z okazji Dnia Dziecka chcemy podarować dziecku telefon, to zakładając rachunek bankowy użytkownika czy instalując aplikacje, nie należy integrować ich ze swoim rachunkiem bankowym, kartą płatniczą czy usługami pozwalającymi na szybkie płatności w Internecie – dodaje ekspertka z biura Rzecznika.

Konto dla dziecka elementem edukacji finansowej

Natomiast otwarcie rachunku bankowego dla dziecka może być świadomym krokiem rodzica w kierunku jego edukacji finansowej. Decydując się na to, warto mieć na uwadze bezpieczeństwo dokonywanych transakcji.

Istotne jest, czy rachunek chcemy otworzyć w celu oszczędzania i gromadzenia dla dziecka środków na przyszłość, czy też w celu umożliwienia dziecku edukacji finansowej i nauki samodzielności pod kontrolą rodzica. Przed dokonaniem wyboru warto zapoznać się z ofertami różnych banków. Obecnie większość z nich proponuje bezpłatne rachunki dla dzieci, jednak mogą różnić się wysokością oprocentowania, możliwościami dostępu zdalnego do rachunku, czy też możliwością wydania karty płatniczej.