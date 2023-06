Rada każdego powiatu ustala sieć publicznych szkół ponadpodstawowych, aby umożliwić młodzieży zamieszkującej na obszarze danego powiatu realizację obowiązku nauki. O typach i liczbie szkół ponadpodstawowych, liczbie oddziałów w tych szkołach i liczbie miejsc w oddziałach decyduje organ prowadzący szkołę, który zatwierdza arkusz organizacyjny każdej szkoły. Ten sam organ prowadzący może również w trakcie trwającego postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zwiększyć liczbę oddziałów i miejsc planowanych na kolejny rok szkolny w danej szkole ponadpodstawowej.

Przyjęte rozwiązania systemowe uwzględniają konstytucyjną zasadę powszechnej dostępności publicznych przedszkoli, szkół i placówek, która stanowi podstawę do ubiegania się o przyjęcie do wybranego przedszkola, szkoły albo placówki na równych, przejrzystych i możliwych do spełnienia warunkach, lecz bez gwarancji, że osoba zainteresowana zostanie przyjęta do wybranej jednostki (o ile nie jest to szkoła podstawowa z wyznaczonym obwodem).

Postępowanie rekrutacyjne - zasady

Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe młodzież przyjmuje się do publicznych szkół ponadpodstawowych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. Wskazane w ustawie kryteria są możliwe do spełnienia przez każdego ucznia publicznej szkoły podstawowej.

Niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego kuratorzy oświaty ogłaszają wykaz szkół ponadpodstawowych, w których zgodnie z art. 161 ust. 2 ww. ustawy, przeprowadzane będzie postępowanie uzupełniające na wolne miejsca.

Postępowanie uzupełniające przeprowadzane jest na warunkach i zasadach określonych dla postępowania rekrutacyjnego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne a uzupełniające

Postępowanie uzupełniające przeprowadza się do wszystkich szkół na wszystkie wolne miejsca nieobsadzone w ramach postępowania rekrutacyjnego. Do postępowania uzupełniającego mogą przystępować wszyscy kandydaci niezależnie od tego do jakich szkół aplikowali w ramach zakończonego postępowania rekrutacyjnego, w tym kandydaci, którzy potwierdzili wolę przyjęcia do szkoły.

Absolwent szkoły podstawowej może (zgodnie z art. 156 ustawy Prawo oświatowe) ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech wybranych szkół ponadpodstawowych, chyba że organ prowadzący (za organizację sieci szkół ponadpodstawowych odpowiada powiat art. 39 ust. 7 ww. ustawy Prawo oświatowe) dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych publicznych szkół ponadpodstawowych.

Powyższy limit nie dotyczy całego kraju a jedynie szkół prowadzonych przez konkretny organ prowadzący (powiat). Oznacza to, że każdy absolwent szkoły podstawowej może aplikować do co najmniej trzech szkół w poszczególnych powiatach, niezależnie od miejsca zamieszkania kandydata.

W sytuacji, gdy absolwent szkoły podstawowej nie zrekrutuje się w postępowaniu rekrutacyjnym ani w postępowaniu uzupełniającym, będzie przyjmowany do szkoły ponadpodstawowej, w której pozostały wolne miejsca po zakończeniu ww. postępowań przez dyrektora tej szkoły w trybie art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe. W tym trybie kandydat może ubiegać się o przyjęcie do dowolnej szkoły ponadpodstawowej, w której są wolne miejsca. Wykazy takich szkół, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania uzupełniającego, są ogłaszane przez kuratorów oświaty.

Rekrutacja 2023/2024 - obowiązek zapewnienia miejsc

Reasumując, obowiązek zapewnienia miejsca realizacji obowiązku nauki przez powiat nieletnim mieszkańcom powiatu dotyczy:

absolwenta szkoły podstawowej, któremu nie udało się zrekrutować do żadnej szkoły ponadpodstawowej,

innego ucznia – mieszkańca powiatu, który ubiega się o przyjęcie do dowolnej klasy w szkole ponadpodstawowej, na przykład po powrocie z zagranicy lub z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania w kraju.

Respektując postanowienia ustawy zasadniczej prawodawca w ustawie Prawo oświatowe rozstrzygnął, że zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, jest własnym zadaniem oświatowym gmin, powiatów, samorządów województwa (art. 11 ust. 2 w związku z art. 8 ust. 15 i następne). Na tle statusu i kompetencji samorządów terytorialnych, opisanych także w przepisach ustrojowych, oznacza to, że samorząd wykonuje te zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Minister Edukacji i Nauki nie może wpływać na wynik postępowania rekrutacyjnego ani postępowania uzupełniającego. Podobnie nie ma wpływu na przygotowywaną w szkołach ponadpodstawowych liczbę miejsc w oddziałach klas I szkół ponadpodstawowych.

Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami znajdującymi się na obszarze województwa sprawuje właściwy kurator oświaty art. 51 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Kuratorzy oświaty na bieżąco monitorują przebieg postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024.