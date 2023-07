Laptopy dla uczniów i bony dla nauczycieli 2023 r.

Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o laptopach dla uczniów i bonach dla nauczycieli. Ustawa czeka na podpis prezydenta. Kto otrzyma darmowy laptop w 2023/24 r.? Czy wszyscy nauczyciele dostaną laptopy? Sprawdź jak dostać darmowy laptop w 2023 r.

W piątek 7 lipca 2023 r. Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o laptopach dla uczniów i bonach dla nauczycieli. Zgodnie z zapowiedziami laptopy mają trafić do uczniów klas IV szkół podstawowych. Drugą grupą, która ma otrzymać laptopy w roku szkolnym 2023/24 są nauczyciele. Bon na zakup laptopa dla nauczyciela opiewać będzie na kwotę 2500 zł.

Zobacz również: Lista bezpłatnych modeli laptopów dla uczniów

Czy wszyscy nauczyciele dostaną laptop

Odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Pierwszym warunkiem otrzymania bonu jest data zatrudnienia nauczyciela. 30 września 2023 r. to dzień, w którym nauczyciel musi być zatrudniony w szkole aby otrzymać laptop. Bonu nie otrzymają nauczyciele przedszkoli. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi w drodze rozporządzenia grupy nauczycieli z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uprawnionych do otrzymania wsparcia oraz ich kolejność.

Co z laptopami dla uczniów

Bezpłatne laptopy trafić mają do uczniów klas IV szkół publicznych oraz niepublicznych. Sprzęt musi być wyprodukowany nie wcześniej, niż 9 miesięcy od dnia sprzedaży. Laptopy dla czwartoklasistów będą własności ich rodziców.

Ustawa czeka na podpis prezydenta.