Szkoła może zapewnić dzieciom opiekę w przerwie świątecznej. To zależy od dyrektora. Sprawdź czy masz na to wpływ.

Dni wolne w szkole zawsze rodzą to samo pytanie – czy placówka ma obowiązek zapewnić w tym czasie opiekę najmłodszym uczniom? I choć pewnie większość rodziców przywykła do myśli, że w czasie zimowej przerwy świątecznej muszą zorganizować się przy pomocy rodziny i sąsiadów, to warto przypomnieć, że organizacja w tym czasie zajęć opiekuńczych jest możliwa i zależy jedynie od decyzji dyrektora placówki.

Dyrektor nie ma obowiązku organizowania zajęć opiekuńczych w zimowej przerwie świątecznej

Zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek (§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego). W 2023 r. rodzice muszą więc we własnym zakresie zapewnić młodszym uczniom opiekę w czasie 4 dni roboczych. Część z nich zdecyduje się zapewne wykorzystać w tym okresie urlop wypoczynkowy lub inne formy zwolnienia od pracy, jednak z pewnością nie każdy będzie miał taką możliwość. Automatycznie pojawia się więc pytanie, czy będą mogli liczyć na zorganizowanie w tym czasie zajęć opiekuńczych przez szkoły? Niestety w większości przypadków nie. Ustawodawca nie przewidział bowiem obowiązku ich organizacji w okresie zimowej przerwy świątecznej.

REKLAMA

W czasie zimowej przerwy świątecznej nauczyciele pozostają w dyspozycji dyrektora

Obowiązek zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych został przewidziany jedynie w odniesieniu do tzw. dni dyrektorskich, czyli dodatkowych dni wolnych ustalanych przez dyrektora szkoły lub placówki. To jednak nie oznacza, że dyrektor nie może we własnym zakresie podjąć decyzji o ich zorganizowaniu, jeśli w danej placówce istnieje taka potrzeba. Należy pamiętać o tym, że mimo że w okresie zimowej przerwy świątecznej nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, to nie jest to dla nauczycieli ani okres urlopu, ani inny okres wolny od pracy. W placówkach feryjnych bieżącego urlopu wypoczynkowego udziela się nauczycielom jedynie w okresie ferii szkolnych. Oznacza to, że okres zimowej przerwy świątecznej jest dla nauczycieli okresem pracy, w którym pozostają w dyspozycji dyrektora placówki. Nie ma więc przeszkód by ten polecił im w tych dniach wykonywanie czynności służbowych innych niż prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Rodzice mogą wnioskować o organizację zajęć opiekuńczych w czasie zimowej przerwy świątecznej

W praktyce rodzice mogą mieć wpływ na to, czy w danej szkole w okresie zimowej przerwy świątecznej zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze. Jeśli istnieje duże zapotrzebowanie na ich realizację, mogą zwrócić się z takim wnioskiem do dyrektora placówki, który mimo braku takiego ustawowego obowiązku, dysponuje możliwościami by takie zajęcia zorganizować. Ma bowiem prawo np. ustalić dyżury nauczycieli w określonych dniach i godzinach, przy uwzględnieniu zasady równego traktowania pracowników.



Podstawa prawna