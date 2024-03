Odchudzanie podstawy programowej – w połowie kwietnia odbędą się konsultacje publiczne. Co z powstaniem wielkopolskim?

800 plus – do kiedy wniosek 2024?

800 plus obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku. Od kiedy można składać wnioski o świadczenie wychowawcze 800+ na nowy okres świadczeniowy? Do kiedy najlepiej złożyć wniosek o 800 plus do ZUS? Jak można złożyć wniosek online?