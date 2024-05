Rekrutacja do szkół średnich 2024 – zasady, terminy, wnioski

Do kiedy trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych? Kiedy jest rekrutacja uzupełniająca? Do ilu szkół można złożyć dokumenty?

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Ukończenie szkoły podstawowej umożliwia dalsze kształcenie w szkołach ponadpodstawowych. Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Jakie warunki należy spełnić, aby wziąć udział w rekrutacji do szkół średnich? Do pierwszej klasy szkoły podstawowej przyjmowani są kandydaci, którzy mają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli na jedno miejsce w szkole średniej ubiega się więcej kandydatów, wtedy pod uwagę brane są następujące kryteria:

wyniki egzaminu ósmoklasisty

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

W przypadku uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty pod uwagę bierze się oceny, które są przeliczane na punkty. Sposób ustalania punktacji określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

W przypadku, gdy wyniki uzyskane w pierwszym etapie rekrutacji są równorzędne, wówczas pod uwagę bierze się pod uwagę bierze się sytuację zdrowotną ucznia. Niektórzy uczniowie mają ograniczone możliwości wyboru ze względu na stan zdrowia (musza być potrwierdzone opinią publicznej poradni specjalistycznej), szkoły wówczas są zobowiązane do brania tych kwestii pod uwagę.

W procesie rekrutacji uczeń może otrzymać maksymalnie 200 punktów, z czego połowę może uzyskać za wyniki z egzaminu ósmoklasisty (będą znane 3 lipca 2024 r.). Przy czym egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Punkty za oceny na świadectwie to: 18 punktów za celującą, 17 za bardzo dobrą, 14 za dobrą, 8 za dostateczną i 2 za dopuszczającą.

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 mogą się różnić w zależności od województwa. Poniżej przedstawiamy terminy dla pierwszych etapów rekrutacji, czyli wyboru preferencji i złożenia wniosku w szkole pierwszego wyboru.

W województwie dolnośląskim rekrutacja trwa od 16 maja do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00.

Rekrutacja uzupełniająca - od 24 do 25 lipca 2024 r. do godz. 15.00.

W województwie kujawsko-pomorskim rekrutacja trwa od 13 maja do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00.

Rekrutacja uzupełniająca - od 22 do 29 lipca 2024 r. do godz. 15:00.

W województwie lubelskim rekrutacja trwa od 20 maja do 21 czerwca 2024 r. do godz. 15.00.

Rekrutacja uzupełniająca - od 19 do 26 lipca 2024 r.

W województwie lubuskim rekrutacja trwa od 15 maja do 21 czerwca 2024 r. do godz. 15.00.

Rekrutacja uzupełniająca - od 1 do 5 sierpnia 2024 r.

W województwie łódzkim rekrutacja trwa od 22 kwietnia do 21 maja 2024 r. do godz. 12.00.

Rekrutacja uzupełniająca - od 23 lipca do 26 lipca 2024 r. do godz. 12.00. ;ip

W województwie małopolskim rekrutacja trwa od 13 maja do 4 lipca 2024 r.

Rekrutacja uzupełniająca - od 17 do 24 lipca 2024 r.

W województwie mazowieckim rekrutacja trwa od 15 do 29 maja 2024 r. do godz. 15:00.

Rekrutacja uzupełniająca - od 29 do 31 lipca 2024 r. do godz. 15.00.

W województwie opolskim rekrutacja trwa od 16 maja do 19 czerwca 2024 r.

Rekrutacja uzupełniająca - od 26 do 31 lipca 2024 r do godz. 15:00.

W województwie podkarpackim rekrutacja trwa od 13 maja do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00.

Rekrutacja uzupełniająca - od 24 do 26 lipca 2024 r do godz. 15:00.

W województwie podlaskim rekrutacja trwa od 13 maja do 18 czerwca 2024 r. do godz. 15:00.

Rekrutacja uzupełniająca - od 23 do 26 lipca 2024 r do godz. 15:00.

W województwie pomorskim rekrutacja trwa od 15 maja do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00.

Rekrutacja uzupełniająca - od 22 do 24 lipca 2024 r do godz. 15:00.

W województwie śląskim rekrutacja trwa od 13 maja do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15:00.

Rekrutacja uzupełniająca - od 22 do 25 lipca 2024 r do godz. 15:00.

W województwie świętokrzyskim rekrutacja trwa od 13 maja do 19 czerwca 2024 r. do godz. 15:00.

Rekrutacja uzupełniająca - od 29 lipca do 2 sierpnia 2024 r do godz. 15:00.

W województwie warmińsko-mazurskim rekrutacja trwa od 20 maja do 19 czerwca 2024 r. do godz. 15:00.

Rekrutacja uzupełniająca - od 17 do 24/29 lipca 2024 r do godz. 15:00.

W województwie wielkopolskim rekrutacja trwa od 20 maja do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00.

Rekrutacja uzupełniająca - od 19 do 26 lipca 2024 r do godz. 15:00.

W województwie zachodniopomorskim rekrutacja trwa od 10 maja do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00.

Rekrutacja uzupełniająca - od 19 do 22/26 lipca 2024 r do godz. 15:00.

Do systemu rekrutacyjnego kandydaci i ich rodzice mogą rejestrować się z wykorzystaniem numeru PESEL kandydata lub przez portal login.gov.pl. Uczniowie mogą wybrać trzy placówki - tak gwarantują przepisy. Niektóre samorządy pozwalają jednak na większy wybór.

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2022 poz. 2431) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59)

