QUIZ o PRL: Czy pamiętasz te kultowe dobranocki? Odpowiesz na wszystkie 10 pytań? To mega trudne zadanie

Premier D. Tusk o 800 plus: nie będzie kryteriów, nie będzie ograniczeń. Ale nie każde dziecko mieszkające w Polsce dostaje to świadczenie

Mimo pojawiających się tu i ówdzie pogłosek o likwidacji lub przynajmniej ograniczeniu świadczenia wychowawczego (zwanego potocznie 800 plus), nikt z obecnie rządzącej koalicji nie informuje o takich planach. Co więcej zaprzecza temu wyraźnie premier Donald Tusk. Mimo, że większość Polaków chce albo likwidacji albo zmniejszenia liczby beneficjentów 800 plus. Tym niemniej od początku roku liczba dzieci, na które jest pobierane to świadczenie zmniejszyła się o 20 tysięcy. Taką informację przekazała 7 listopada 2024 r. w Sejmie wiceminister edukacji Joanna Mucha. Jak wskazała (...), więc wiemy, że wprowadzenie obowiązku szkolnego, połączenie go z 800 plus spowodowało już pierwszą weryfikację pobierania tego zasiłku".