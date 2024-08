Dodatkowy urlop dla pracowników młodocianych? Ile dni przysługuje tej grupie pracowników? Kim jest pracownik młodociany? W jakim wymiarze czasu pracy może być zatrudniony? Jakie normy czasu pracy obowiązują w przypadku zatrudniania pracowników młodocianych?

Zgodnie z Kodeksem pracy, każdy pracownik ma prawo do wypoczynku. Zapewniają go m.in. przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych. Pracownicy młodociani także.

REKLAMA

Kim jest pracownik młodociany

Młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, ale nie przekroczyła 18 roku życia. Taka osoba może być zatrudniona na podstawie umowy w celu przygotowania zawodowego, a po skończeniu 16 lat może być zatrudniona na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu prac lekkich. W kodeksie pracy wskazano, że wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową oraz przedstawią świadectwo lekarskie zawierające informację, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Należy pamiętać o tym, że praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego. Wykaz prac lekkich powinien zostać ustalony przez pracodawcę i zapisany w regulaminie pracy.

Wymiar czasu pracy pracownika młodocianego

Wymiar i rozkład czasu pracy pracownika młodocianego zatrudnionego przy pracy lekkiej musi zostać ustalony przez pracodawcę przy uwzględnieniu liczby godzin nauki wynikającą z programu nauczania, a także z rozkładu zajęć szkolnych młodocianego. Tygodniowy wymiar czasu pracy młodocianego w okresie odbywania zajęć szkolnych nie może przekraczać 12 godzin. W dniu uczestniczenia w zajęciach szkolnych wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekraczać 2 godzin.

Normy czasu pracy młodocianego

Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę, a młodocianego powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy. W przypadku, gdy dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracodawca jest obowiązany wprowadzić przerwę w pracy, która będzie trwała nieprzerwanie 30 min. Przerwa ta wliczana jest do czasu pracy.

Dodatkowy urlop dla pracowników młodocianych? Ile dni przysługuje tej grupie pracowników

Pracownik młodociany z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy zyskuje prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Po upływie roku, zyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Jednakże w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ferie i wakacje a praca i urlop pracownika młodocianego

Przy zatrudnianiu pracownika młodocianego należy pamiętać że wymiar czasu pracy młodocianego w okresie ferii szkolnych nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. W przypadku pracy młodocianego do lat 16, dobowy wymiar czasu pracy nie może przekraczać 6 godzin. Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. W przypadku, gdy pracownik młodociany nie nabył prawa do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych, lub 26 dni roboczych, pracodawca może, na jego wniosek, udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych. Pracodawca ma obowiązek, na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego wliczany jest do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.