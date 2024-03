MRPiPS: Spotkanie konsultacyjne w sprawie pieczy zastępczej – będą zmiany

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie pieczy zastępczej. Do rozmów zaproszeni zostali przedstawiciele całego środowiska związanego z pieczą zastępczą w Polsce. Reprezentowane były także organizacje pozarządowe, samorządy lokalne i administracja rządowa.

Nowe otwarcie na rzecz pieczy zastępczej

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej stwierdziła: -To swego rodzaju okrągły stół na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej. Wiemy, że wiele wymaga zmiany, dlatego chcemy jako Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponować nowe otwarcie.

REKLAMA

REKLAMA

Szefowa resortu pracy dodała, że te zmiany, które są potrzebne, nie zadzieją się ani same, ani nie zadzieją się wyłącznie rękami ministerstwa. - Potrzebujemy tutaj współpracy, dlatego bardzo cieszę się, że naszym pierwszym, mam nadzieję, że nie ostatnim, konsultacyjnym spotkaniu, „okrągłym stole” do spraw pieczy zastępczej, będą zabierać głos przedstawicielki i przedstawiciele różnych środowisk – stwierdziła.

Dziemianowicz-Bąk mówiła też, że tak różnorodne grono daje nadzieję na to, że praca będzie rzetelna i merytoryczna. Jej celem będzie dobro dzieci, dobro rodzin, które otaczają te dzieci opieką i dobro systemu pieczy zastępczej.

„Urodzinnienie” pieczy zastępczej

Jak podkreśliła wiceminister pracy Aleksandra Gajewska, głównym celem jest „urodzinnienie” pieczy zastępczej.

REKLAMA

- W ministerstwie mamy absolutne przekonanie, że obecnie funkcjonujący system wymaga zmian i te zmiany muszą być właśnie systemowe i legislacyjne. Muszą obejmować zarówno funkcjonowanie od strony organizacyjnej, jak i strukturalnej. Napływały do nas ze strony społecznej postulaty i zgłoszenia. Od strony społecznej, która wykonała tak wiele wysiłków, by zwrócić uwagę na ogromne potrzeby dzieci, młodzieży, które w pieczy zastępczej się znajdują, by właśnie piecza rodzinna miała charakter rodzinny – mówiła Gajewska.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wiceminister wskazała też, że wskaźnik procesu instytucjonalizacji, czyli procentowy udział dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, od wielu lat nie zmienił się i pozostaje na poziomie 77 proc. - To dla nas ogromne wyzwanie – mówiła Gajewska.

Powołano zespoły robocze

Z inicjatywy szefowej resortu powołano pięć zespołów roboczych, które wypracują rekomendacje rozwiązań:

rodzinnej pieczy zastępczej, w tym rodzicielstwa zawodowego;

wsparcia systemowego pieczy zastępczej oraz usamodzielniania pełnoletnich wychowanków;

instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym zmian funkcji placówek opiekuńczo-wychowawczych;

wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami umieszczonych w pieczy zastępczej;

promocji rodzicielstwa zastępczego.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej