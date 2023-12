ZUS wypłaci wszystkie emerytury i renty przed Świętami Bożego Narodzenia. W grudniu niektórzy dostaną emeryturę albo rentę za styczeń 2024 r.

Jak co roku emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 25 grudnia, otrzymają emerytury i renty jeszcze przed świętami. Do końca grudnia pieniądze przekazane zostaną także osobom, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia 2024 r.

Terminy wypłaty emerytur przez ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia emerytalno-rentowe wypłaca w kilku terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20., i 25 dnia miesiąca. Jeśli termin płatności świadczenia przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, to świadczenie wypłacane jest wcześniej.

REKLAMA

Wypłaty emerytur i rent przed Świętami

Dlatego osoby, które powinny otrzymać swoje świadczenie 25 grudnia otrzymają pieniądze jak co roku z wyprzedzeniem. Emerytury i renty doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 19 grudnia, a świadczenia przekazywane na konto 21 grudnia - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Niektórzy dostaną dwie emerytury w grudniu 2023 r.

Niektórzy emeryci i renciści dostaną w tym miesiącu dwa świadczenia - grudniowe i styczniowe. Chodzi o osoby, których termin płatności przypada w Nowy Rok, 1 stycznia 2024 r. Emerytury i renty za styczeń trafią do nich do 29 grudnia 2023 r. Dotyczy to zarówno świadczeń, które przynosi listonosz, jak i tych, które trafiają na rachunki bankowe - dodaje rzeczniczka.

Warto dostawać emeryturę na konto bankowe

Emerytów i rencistów, którzy nadal otrzymują swoje świadczenia za pośrednictwem poczty, ZUS zachęca, aby rozważyli wybranie bezpiecznej formy przekazywania świadczeń w formie przelewów. Konto w banku to swobodny dostęp do pieniędzy. Otrzymując wypłatę emerytury czy renty na rachunek bankowy, nie trzeba czekać, aż listonosz zapuka do drzwi. Przykładowo w województwie kujawsko-pomorskim coraz więcej osób otrzymuje świadczenia przekazem bankowym. Poziom ubankowienia świadczeń długoterminowych w tym regionie wynosi niemal 80 proc.

Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Dalszy ciąg materiału pod wideo