Emerytura policyjna - dodatki

Emerytura policyjna przyznawana jest policjantowi zwolnionemu ze służby bądź innym funkcjonariuszom wymienionym w ustawie. Jeśli po raz pierwszy przystąpiono do służby po 31 grudnia 2012 r., będzie można nabyć do niej prawo po 25 latach służby. Ile wynosi emerytura policyjna? Jakie dodatki do niej przysługują?